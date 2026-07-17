Купаться теперь стало опасно: результаты проб в Великих Луках привели к срочным запретам

Вода и песок на городском пляже Великих Лук, а также вода в озере Балаздынь не прошли санитарную проверку. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: Wikipedia by kropekk_pl, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Медицинская пробирка

По результатам анализов от 17 июля микробиологические показатели в этих местах превышают нормы СанПиН. Городской пляж на реке Ловать и акватория озера Балаздынь, где находится детский лагерь "Березка", признаны непригодными для купания и отдыха.

Специалисты ведомства уже уведомили руководство лагеря и городскую администрацию. Теперь зоны рекреации должны быть ограничены. Жителям города рекомендуют следить за запрещающими знаками на берегах.

Для тех, кто ищет безопасное место для отдыха, Роспотребнадзор подготовил список зон, получивших санитарно-эпидемиологические заключения. В регионе подтверждено качество воды на 20 объектах.

Регион / Объект Пригодные для купания пляжи Псков и окрестности Городской пляж на реке Великой, муниципальный пляж "Горохово озеро" (Островский округ) Отдых и оздоровление Отель "Плесков", базы "Лукоморье" и "Алоль", пляжи ряда санаториев и детских лагерей

Мониторинг состояния пляжей продолжается. Всего на 17 июля специалисты забрали и исследовали 29 проб воды по химическому составу, 57 проб по микробиологии и 35 проб песка на наличие паразитов и бактерий.