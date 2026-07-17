Вода в Донецке стала опасной: последствия жары привели к катастрофе в местных водоемах

В водоемах Донецка зафиксировано цветение воды, что привело к дефициту кислорода и массовой гибели рыбы. В связи с этим глава городского округа Алексей Кулемзин рекомендовал жителям и гостям города воздержаться от купания.

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По словам главы города, жаркая погода спровоцировала рост водорослей. Это ухудшило санитарно-биологические и токсикологические показатели воды, что делает ее непригодной для рекреационного использования и водоснабжения.

"С приходом жаркой погоды на отдельных водных объектах Донецка наблюдается цветение воды и заморные явления, которые имеют серьезные негативные последствия для экологического состояния водного объекта и качества воды", — сообщил Алексей Кулемзин.

Результаты санитарно-микробиологических исследований подтвердили, что вода в городе не соответствует стандартам безопасности для человека. Специалисты пояснили: когда водоросли отмирают и разлагаются, в воде появляются неприятные запахи, а потребление кислорода органической массой резко растет, что и вызывает замор рыбы.

Состояние водоемов города

Проблема качества воды носит системный характер. Ранее Алексей Кулемзин заявлял, что ни один из 120 водоемов Донецка не отвечает правилам пользования пляжами, действующим в РФ. Водоемы не оборудованы и опасны для жизни.

Показатель Результат анализа Химический состав В 98% случаев не соответствует санитарно-гигиеническим нормам Бактериологические показатели Выявлены отклонения от норм Основные загрязнители Нефтепродукты, сульфаты, фенолы, взвешенные вещества

Особое внимание уделяли 18 самым популярным у горожан точкам отдыха — большинство из них также не соответствуют нормам из-за высокого содержания вредных веществ.

Экспертная проверка:

эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов