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Забудьте про солнце в субботу: капризы природы в Калининградской области ударят по прибрежным зонам

Россия » Северо-Запад » Калининград

Жара в Калининградской области сменится дождями и усилением ветра в субботу, 18 июля. Синоптики прогнозируют ливни и грозы, которые приведут к постепенному снижению температуры воздуха в регионе.

Гроза на дороге
Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены
Гроза на дороге

В Калининграде ожидается умеренный дождь с грозами, столбики термометров покажут 20-22 градуса. В остальных районах области возможны более сильные ливни. Западный ветер в некоторых точках региона достигнет 15 м/с, особенно ощутимо он будет в прибрежных поселках.

Показатель Прогноз на 18 июля
Температура в Калининграде 20-22 °C
Скорость ветра до 15 м/с (западный)
Ожидаемые осадки Дожди, ливни, грозы

После выходных температурный фон в области стабилизируется. По прогнозам, в ближайшие дни воздух будет постепенно остывать до 18-20 градусов.

"После субботы погода в Калининградской области станет более умеренной, и тропический зной, который длился несколько дней, отступит", — сообщили синоптики.

Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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