Дышать этим просто опасно: в Батайске зафиксировали выбросы, которые ударят по здоровью горожан

В Батайске обнаружили превышение нормы фенола в воздухе. Проверку организовал Роспотребнадзор после жалоб горожан на резкий запах и смог в жилых кварталах.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Загрязнённый городской воздух

Специалисты взяли пробы воздуха в двух точках: на улице Минской, 12 и на Томской, 73. Лабораторный анализ показал, что в районе улицы Томской содержание фенола превысило предельно допустимую концентрацию (ПДК).

Данные о загрязнении передали в Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области и в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. Теперь ведомства должны найти источник выбросов и принять меры.

"Фенол относится ко второму классу опасности. Его пары раздражают слизистые оболочки глаз, кожу и органы дыхания. Длительное воздействие вещества в высоких концентрациях серьезно вредит здоровью", — пояснили в Роспотребнадзоре.

Кто именно допустил выброс вредного вещества в атмосферу, пока неизвестно. Экологи продолжают мониторить обстановку в городе.

Параметр Данные Вещество Фенол Класс опасности 2-й класс Локация превышения ПДК г. Батайск, ул. Томская, 73

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов