Дышать этим просто опасно: в Батайске зафиксировали выбросы, которые ударят по здоровью горожан

В Батайске обнаружили превышение нормы фенола в воздухе. Проверку организовал Роспотребнадзор после жалоб горожан на резкий запах и смог в жилых кварталах.
Специалисты взяли пробы воздуха в двух точках: на улице Минской, 12 и на Томской, 73. Лабораторный анализ показал, что в районе улицы Томской содержание фенола превысило предельно допустимую концентрацию (ПДК).
Данные о загрязнении передали в Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области и в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. Теперь ведомства должны найти источник выбросов и принять меры.
"Фенол относится ко второму классу опасности. Его пары раздражают слизистые оболочки глаз, кожу и органы дыхания. Длительное воздействие вещества в высоких концентрациях серьезно вредит здоровью", — пояснили в Роспотребнадзоре.
Кто именно допустил выброс вредного вещества в атмосферу, пока неизвестно. Экологи продолжают мониторить обстановку в городе.
|Параметр
|Данные
|Вещество
|Фенол
|Класс опасности
|2-й класс
|Локация превышения ПДК
|г. Батайск, ул. Томская, 73
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