Степи превратились в пороховой погреб: аномальная жара в Ростовской области создала риск катастрофы

Большую часть Ростовской области накрыли высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности. Ситуация обострилась из-за аномальной жары и сухости воздуха, которые превратили степи и леса региона в пороховой погреб.
В регионе с 1 мая действует особый противопожарный режим. Сейчас любые костры, сжигание мусора, сухой травы или старой листвы на всей территории области запрещены.
|Показатель (с начала 2026 года)
|Значение
|Количество ландшафтных пожаров
|459 случаев
|Общая выгоревшая площадь
|Более 11 гектаров
Статистика показывает, что огня сейчас меньше, чем в прошлом году. Однако власти предупреждают: при текущей погоде одна искра или брошенный окурок могут вызвать масштабный пожар, который быстро дойдет до жилых домов и поселков.
Жителей области просят строго соблюдать правила безопасности и полностью отказаться от использования открытого огня на природе.
Поставщики косточковых культур из Турции столкнулись с серьезным препятствием при попытке доставить свои товары на российский рынок.