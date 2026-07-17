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Степи превратились в пороховой погреб: аномальная жара в Ростовской области создала риск катастрофы

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Большую часть Ростовской области накрыли высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности. Ситуация обострилась из-за аномальной жары и сухости воздуха, которые превратили степи и леса региона в пороховой погреб.

Лесной пожар
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region
Лесной пожар

В регионе с 1 мая действует особый противопожарный режим. Сейчас любые костры, сжигание мусора, сухой травы или старой листвы на всей территории области запрещены.

Показатель (с начала 2026 года) Значение
Количество ландшафтных пожаров 459 случаев
Общая выгоревшая площадь Более 11 гектаров

Статистика показывает, что огня сейчас меньше, чем в прошлом году. Однако власти предупреждают: при текущей погоде одна искра или брошенный окурок могут вызвать масштабный пожар, который быстро дойдет до жилых домов и поселков.

Жителей области просят строго соблюдать правила безопасности и полностью отказаться от использования открытого огня на природе.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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