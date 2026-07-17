Крым накрыла новая волна цен: что стало дорожать быстрее всего этим летом

Цены в Крыму растут быстрее, чем в среднем по стране. В июне стоимость товаров и услуг в республике увеличилась на 1,74% по сравнению с маем, тогда как по России этот показатель составил 0,87%. Годовая инфляция в регионе достигла 7,46%, что превышает средние значения как по Южному федеральному округу (5,9%), так и по всей России (6,02%).

Фото: Own work by Петр Ермилин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупки в магазине

Продуктовая корзина: что подорожало, а что подешевело

Наиболее заметный рост цен зафиксировали на сахар. Спрос в июне вырос, что позволило продавцам заложить в стоимость удорожание доставки и топлива. Также подорожали овощи «борщевого набора» — лук, капуста, картофель и свекла. Причиной стали сокращение запасов и рост расходов на их хранение.

Импортные продукты — виноград, груши и сладкий перец — стали дороже из-за ослабления рубля. В то же время за год цены на плодоовощную продукцию в целом снизились на 7,05%.

Позитивная динамика наблюдается в секторе птицеводства. Четвертый месяц подряд дешевеют яйца. Это связано с тем, что с приходом тепла и удлинением светового дня фермеры стали тратить меньше денег на освещение птичников.

Топливо и стройматериалы: влияние логистики

Сильнее всего в июне подорожало топливо. Дефицит возник из-за ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах и сложностей с доставкой ГСМ в Крым. Рост стоимости бензина и дизеля по цепочке ударил по строительному рынку: из-за дорогих перевозок подорожали стройматериалы (за год рост составил 3,49%).

В противовес этому, инструменты и оборудование подешевели. Местные сети проводили распродажи для поддержки спроса, а укрепление рубля в предыдущие месяцы снизило затраты на закупку импортных деталей. За год эта категория товаров стала дешевле на 2,64%.

Связь, обучение и туризм

Заметно выросла стоимость телекоммуникационных услуг — за год на 10,05%. Операторы связи повысили абонентскую плату, чтобы покрыть расходы на модернизацию оборудования. Также в связи с началом сезона отпусков и курсом валют подорожали зарубежные туры (+1,95% за год).

В сфере образования ситуация неоднозначная. Чтобы привлечь клиентов, автошколы снизили стоимость начальных курсов вождения. Однако по общему итогу за год услуги в системе образования в республике существенно подорожали.

Показатель инфляции (июнь) Крым ЮФО Россия Месячный рост цен 1,74% — 0,87% Годовая инфляция 7,46% 5,9% 6,02%

"Годовая инфляция в Крыму ускорилась и осталась выше общероссийской. За год цены на продукты, непродовольственные товары и услуги в регионе увеличились больше, чем по России в целом", — рассказали в Центробанке.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов