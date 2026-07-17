Сухие краны в воскресенье: Керчь столкнется с последствиями аварии на сетях водоканала

Два крупных района Керчи останутся без воды в воскресенье, 20 июля. Специалисты компании "Вода Крыма" проведут аварийно-ремонтные работы на сетях по адресу Еременко, 37а.

Фото: Openverse by jcheng, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Проточная вода

Водоснабжение в бывших Кировском и Ленинском районах ограничат с 8:00 до 22:00. В некоторых домах вода исчезнет полностью, в других подача будет частичной.

Воду в кранах планируют восстановить к первой половине дня понедельника, 21 июля.

"20 июля с 08:00 ориентировочно до 22:00 в связи с проведением аварийно-ремонтных работ по адресу Еременко, 37а будет ограничено водоснабжение частично или полностью в бывших Кировском и Ленинском районах Керчи", — сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".

На период отключения жителей обеспечат привозной водой. Представители водоканала советуют заранее наполнить емкости и сделать запас для бытовых нужд.

Параметр Детали Дата отключения 20 июля (воскресенье) Время работ с 08:00 до 22:00 Районы бывшие Кировский и Ленинский Восстановление подачи первая половина дня 21 июля

Отключение воды на целый день в выходной день может создать сложности для жителей и местного бизнеса, особенно в сфере общепита. Привозная вода обычно решает базовые потребности, но для полноценного функционирования быта горожанам потребуется предварительная подготовка.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех