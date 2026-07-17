Масштаб поражает воображение: визит в Кировскую область обнажил новый уровень мощностей завода

Губернатор Кировской области Александр Соколов посетил завод "Кирскабель" в Верхнекамском округе. Глава региона осмотрел новую производственную линию и обсудил с руководством предприятия планы по развитию выпуска продукции.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рабочий процесс на предприятии

"Кирскабель" занимает место в пятерке крупнейших производителей кабеля в России. Завод имеет статус системообразующего и входит в федеральный перечень экономически значимых организаций. Предприятие выпускает более 300 тысяч видов проводов и кабелей, которые используют в энергетике, нефтегазовой отрасли, строительстве, сельском хозяйстве и оборонном секторе.

"За успехами и достижениями стоят люди. Здесь работает почти тысяча сотрудников с достойной заработной платой. Предприятие заботится о них, вкладывается в развитие города, создание комфортной среды для жизни", — отметил Александр Соколов.

Технологическое обновление

В текущем году завод запустил линию скрутки JLK. Новое крутильное оборудование позволяет расширить ассортимент продукции и освоить новые технологические операции. Также предприятие включилось в проект "Производительность труда", который часть национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Реализация программы начнется с 2026 года.

Показатель Данные Штат сотрудников Около 1000 человек Ассортимент продукции Более 300 тыс. марко-размеров Статус предприятия Системообразующее / Экономически значимое

Запуск нового оборудования и участие в федеральных программах по производительности труда должны укрепить позиции завода на внутреннем рынке и повысить конкурентоспособность продукции в долгосрочной перспективе.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов