Масштаб поражает воображение: визит в Кировскую область обнажил новый уровень мощностей завода

Губернатор Кировской области Александр Соколов посетил завод "Кирскабель" в Верхнекамском округе. Глава региона осмотрел новую производственную линию и обсудил с руководством предприятия планы по развитию выпуска продукции.
"Кирскабель" занимает место в пятерке крупнейших производителей кабеля в России. Завод имеет статус системообразующего и входит в федеральный перечень экономически значимых организаций. Предприятие выпускает более 300 тысяч видов проводов и кабелей, которые используют в энергетике, нефтегазовой отрасли, строительстве, сельском хозяйстве и оборонном секторе.
"За успехами и достижениями стоят люди. Здесь работает почти тысяча сотрудников с достойной заработной платой. Предприятие заботится о них, вкладывается в развитие города, создание комфортной среды для жизни", — отметил Александр Соколов.
В текущем году завод запустил линию скрутки JLK. Новое крутильное оборудование позволяет расширить ассортимент продукции и освоить новые технологические операции. Также предприятие включилось в проект "Производительность труда", который часть национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Реализация программы начнется с 2026 года.
|Показатель
|Данные
|Штат сотрудников
|Около 1000 человек
|Ассортимент продукции
|Более 300 тыс. марко-размеров
|Статус предприятия
|Системообразующее / Экономически значимое
Запуск нового оборудования и участие в федеральных программах по производительности труда должны укрепить позиции завода на внутреннем рынке и повысить конкурентоспособность продукции в долгосрочной перспективе.
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