Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рынок машин изменился до неузнаваемости: итоги голосования определили лидеров разных эпох
Степи превратились в пороховой погреб: аномальная жара в Ростовской области создала риск катастрофы
Крым накрыла новая волна цен: что стало дорожать быстрее всего этим летом
Урожай абрикосов не помещается в банки? Пора превратить обычный плод в дорогой деликатес
Микроскопический враг россиян: встреча с ним лишила многих сна и заставила бежать в больницы
Слишком тяжелый ужин вредит: замена одного ингредиента в тарелке облегчила засыпание
Пальцы больше не слушаются: привычное использование смартфона лишило кисть подвижности
Более 120 тысяч рублей в год: как получить компенсацию, если у вас плохое зрение
Везти в Аргентину пачки денег больше не надо: ВТБ запустил QR-платежи для российских туристов

Масштаб поражает воображение: визит в Кировскую область обнажил новый уровень мощностей завода

Россия » Поволжье » Киров

Губернатор Кировской области Александр Соколов посетил завод "Кирскабель" в Верхнекамском округе. Глава региона осмотрел новую производственную линию и обсудил с руководством предприятия планы по развитию выпуска продукции.

Рабочий процесс на предприятии
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рабочий процесс на предприятии

"Кирскабель" занимает место в пятерке крупнейших производителей кабеля в России. Завод имеет статус системообразующего и входит в федеральный перечень экономически значимых организаций. Предприятие выпускает более 300 тысяч видов проводов и кабелей, которые используют в энергетике, нефтегазовой отрасли, строительстве, сельском хозяйстве и оборонном секторе.

"За успехами и достижениями стоят люди. Здесь работает почти тысяча сотрудников с достойной заработной платой. Предприятие заботится о них, вкладывается в развитие города, создание комфортной среды для жизни", — отметил Александр Соколов.

Технологическое обновление

В текущем году завод запустил линию скрутки JLK. Новое крутильное оборудование позволяет расширить ассортимент продукции и освоить новые технологические операции. Также предприятие включилось в проект "Производительность труда", который часть национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Реализация программы начнется с 2026 года.

Показатель Данные
Штат сотрудников Около 1000 человек
Ассортимент продукции Более 300 тыс. марко-размеров
Статус предприятия Системообразующее / Экономически значимое

Запуск нового оборудования и участие в федеральных программах по производительности труда должны укрепить позиции завода на внутреннем рынке и повысить конкурентоспособность продукции в долгосрочной перспективе.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Авто
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Наука и техника
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Экономика и бизнес
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Популярное
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты

Поставщики косточковых культур из Турции столкнулись с серьезным препятствием при попытке доставить свои товары на российский рынок.

Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Последние материалы
Слишком тяжелый ужин вредит: замена одного ингредиента в тарелке облегчила засыпание
Пальцы больше не слушаются: привычное использование смартфона лишило кисть подвижности
Более 120 тысяч рублей в год: как получить компенсацию, если у вас плохое зрение
Везти в Аргентину пачки денег больше не надо: ВТБ запустил QR-платежи для российских туристов
Сухие краны в воскресенье: Керчь столкнется с последствиями аварии на сетях водоканала
Масштаб поражает воображение: визит в Кировскую область обнажил новый уровень мощностей завода
Люксовые джипы ушли с молотка: Псковская область зафиксировала массовый изъятие авто
Миллионы на срочный ремонт в Пскове: городские власти решили проблему аварийных зон
Химическая атака: это действие провоцирует на огороде мощный выброс токсинов прямо под кусты
Оцепенел прямо за кулисами: странное физическое состояние Вани Дмитриенко перепугало его преданных фанатов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.