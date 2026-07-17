Люксовые джипы ушли с молотка: Псковская область зафиксировала массовый изъятие авто

В Псковской области с начала года судебные приставы арестовали более 130 автомобилей должников. Общая стоимость изъятого транспорта достигла 60 миллионов рублей.
Среди арестованного имущества оказались как иномарки, так и машины российского производства. Часть должников пыталась скрыть транспорт, чтобы избежать взыскания: за первые шесть месяцев года приставы разыскали и заблокировали 21 автомобиль.
|Модель автомобиля
|Оценочная стоимость
|Toyota Land Cruiser
|4 млн рублей
|Haval Dargo
|3 млн рублей
|Omoda C5
|2 млн рублей
За текущий период на продажу передали 58 машин на сумму около 21 миллиона рублей. Сначала транспорт выставляют на торги. Если покупатель не находится, автомобиль передают взыскателю в счет погашения задолженности.
Поставщики косточковых культур из Турции столкнулись с серьезным препятствием при попытке доставить свои товары на российский рынок.