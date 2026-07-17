Люксовые джипы ушли с молотка: Псковская область зафиксировала массовый изъятие авто

В Псковской области с начала года судебные приставы арестовали более 130 автомобилей должников. Общая стоимость изъятого транспорта достигла 60 миллионов рублей.

Фото: https://www.freepik.com Аукцион

Среди арестованного имущества оказались как иномарки, так и машины российского производства. Часть должников пыталась скрыть транспорт, чтобы избежать взыскания: за первые шесть месяцев года приставы разыскали и заблокировали 21 автомобиль.

Модель автомобиля Оценочная стоимость Toyota Land Cruiser 4 млн рублей Haval Dargo 3 млн рублей Omoda C5 2 млн рублей

За текущий период на продажу передали 58 машин на сумму около 21 миллиона рублей. Сначала транспорт выставляют на торги. Если покупатель не находится, автомобиль передают взыскателю в счет погашения задолженности.