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Люксовые джипы ушли с молотка: Псковская область зафиксировала массовый изъятие авто

Россия » Северо-Запад » Псков

В Псковской области с начала года судебные приставы арестовали более 130 автомобилей должников. Общая стоимость изъятого транспорта достигла 60 миллионов рублей.

Аукцион
Фото: https://www.freepik.com
Аукцион

Среди арестованного имущества оказались как иномарки, так и машины российского производства. Часть должников пыталась скрыть транспорт, чтобы избежать взыскания: за первые шесть месяцев года приставы разыскали и заблокировали 21 автомобиль.

Модель автомобиля Оценочная стоимость
Toyota Land Cruiser 4 млн рублей
Haval Dargo 3 млн рублей
Omoda C5 2 млн рублей

За текущий период на продажу передали 58 машин на сумму около 21 миллиона рублей. Сначала транспорт выставляют на торги. Если покупатель не находится, автомобиль передают взыскателю в счет погашения задолженности.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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