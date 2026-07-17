Миллионы на срочный ремонт в Пскове: городские власти решили проблему аварийных зон

В Пскове направили 20,4 млн рублей на ремонт и оснащение муниципальных школ и спортивных объектов. О распределении средств сообщил глава города Борис Елкин.
Больше всего средств получит спорткомплекс "Олимп" — 12,5 млн рублей. В здании приведут в порядок помещения, чтобы залы успели подготовить к началу учебного года 1 сентября.
В школах города закроют старые проблемные зоны. В школе № 18 за 2,6 млн рублей капитально отремонтируют спортплощадку, которая оставалась закрытой из-за аварийного состояния. В школе № 23 обновят актовый зал, на эти работы выделили 559 тыс. рублей.
|Объект
|Сумма и цель
|СК "Олимп"
|12,5 млн руб. — ремонт помещений
|Школа № 18
|2,6 млн руб. — капремонт спортплощадки
|Гимназия ПИЛГ
|3 млн руб. — оснащение пищеблока, гардероба и ремонт
|Центр образования ППК
|~1 млн руб. — тех. оснащение школы
|Центр психолого-педагогической помощи
|685 тыс. руб. — безбарьерная среда и входная группа
|Школа № 23
|559 тыс. руб. — капремонт актового зала
Отдельное внимание уделили доступности среды: в центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи за 685 тыс. рублей обустроят входную группу и создадут условия для детей-инвалидов.
В гимназии ПИЛГ на Юбилейной, 56 обновят пищеблок и гардероб (2 млн рублей) и проведут текущий капремонт (1 млн рублей). В следующем, 2027 году, на капитальное обновление этого учреждения планируют выделить еще 29 млн рублей.
"Этих сумм хватит на выполнение всех необходимых работ", — отметил глава города Борис Елкин.
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