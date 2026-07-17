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Миллионы на срочный ремонт в Пскове: городские власти решили проблему аварийных зон

Россия » Северо-Запад » Псков

В Пскове направили 20,4 млн рублей на ремонт и оснащение муниципальных школ и спортивных объектов. О распределении средств сообщил глава города Борис Елкин.

Утепление фасада здания рабочими
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Утепление фасада здания рабочими

Больше всего средств получит спорткомплекс "Олимп" — 12,5 млн рублей. В здании приведут в порядок помещения, чтобы залы успели подготовить к началу учебного года 1 сентября.

В школах города закроют старые проблемные зоны. В школе № 18 за 2,6 млн рублей капитально отремонтируют спортплощадку, которая оставалась закрытой из-за аварийного состояния. В школе № 23 обновят актовый зал, на эти работы выделили 559 тыс. рублей.

Объект Сумма и цель
СК "Олимп" 12,5 млн руб. — ремонт помещений
Школа № 18 2,6 млн руб. — капремонт спортплощадки
Гимназия ПИЛГ 3 млн руб. — оснащение пищеблока, гардероба и ремонт
Центр образования ППК ~1 млн руб. — тех. оснащение школы
Центр психолого-педагогической помощи 685 тыс. руб. — безбарьерная среда и входная группа
Школа № 23 559 тыс. руб. — капремонт актового зала

Отдельное внимание уделили доступности среды: в центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи за 685 тыс. рублей обустроят входную группу и создадут условия для детей-инвалидов.

В гимназии ПИЛГ на Юбилейной, 56 обновят пищеблок и гардероб (2 млн рублей) и проведут текущий капремонт (1 млн рублей). В следующем, 2027 году, на капитальное обновление этого учреждения планируют выделить еще 29 млн рублей.

"Этих сумм хватит на выполнение всех необходимых работ", — отметил глава города Борис Елкин.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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