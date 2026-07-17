Спекулянты больше не смогут диктовать условия: фермеры региона перешли на новый режим снабжения

В Ростовской области начали поставлять топливо для аграриев по фиксированным ценам, чтобы защитить хозяйства от рыночных скачков. Регион запросил в Минэнерго России квоту в объеме 60 тысяч тонн.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Комбайн Полесье убирает пшеницу на поле

"Квота, которую мы попросили в Минэнерго России, — 60 тысяч тонн. Поставки начались. Получили 4 тысячи тонн от "Лукойла", получили значительный объем от "Газпрома", работаем с коллегами из "Роснефти". Для сельхозтоваропроизводителей это возможность получить топливо по приемлемым ценам", — сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Прямые закупки у компаний-производителей избавят фермеров от зависимости от биржевых котировок и спекуляций перекупщиков. Хотя стоимость горючего может меняться, такая динамика будет более предсказуемой и мягкой, чем резкие прыжки цен на свободном рынке.

Чтобы топливо не перепродали, а доставили именно в хозяйства, процесс возьмут под надзор областные министерства промышленности и сельского хозяйства. Ведомства проследят весь путь груза от заправки до полей.

Для решения спорных ситуаций в региональном Минсельхозе открыли горячую линию. Фермеры могут звонить туда, если возникли сложности с получением горючего.

Параметр Значение Общий объем запрошенной квоты 60 000 тонн Поставки от "Лукойла" 4 000 тонн Поставщики "Газпром", "Лукойл", "Роснефть"

Экспертная проверка:

аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов Зависимость аграриев от стоимости ГСМ напрямую влияет на себестоимость гектара и итоговую цену продукции. Переход на квотируемые поставки позволяет хозяйствам точнее планировать бюджеты на сезон, не опасаясь внезапного подорожания топлива в разгар полевых работ.