Терпение жителей закончилось: визит в Саратовскую область заставил власти искать лишние миллионы

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин посетил Советский район, где обсудил с жителями проблемы дорог, дефицит врачей и сбои в вывозе мусора.
Основное внимание уделили сельским дорогам. За прошлый год за счет региональных субсидий отремонтировали 1,6 км путей, в текущем году план составляет 1,8 км. Роман Бусаргин поручил главе района составить вместе с людьми список всех проблемных участков по степени важности. Регион рассмотрит возможность выделить району дополнительные 25 млн рублей на ремонт.
В районной больнице сейчас не хватает девяти специалистов. Вакансии открыты по следующим направлениям:
Чтобы жители не остались без помощи, в район будут приезжать выездные бригады врачей. Для системного решения проблемы губернатор указал на студентов: сейчас в медицинском университете по целевым направлениям учатся 23 человека из Советского района (семеро — за счет бюджета области). Местная власть и главный врач должны обеспечить их возвращение в район после учебы.
|Проблема
|Решение / Мера
|Дороги
|Поиск допфинансирования (25 млн руб.), ремонт 1,8 км в этом году
|Медицина
|Приезд мобильных бригад, возврат 23 целевых студентов
|ЖКХ (мусор)
|Проверка Минприроды совместно с оператором
|Теплосети
|Возможная поддержка из областного резервного фонда
Также жители пожаловались на срывы графиков вывоза мусора. Роман Бусаргин поручил Министерству природных ресурсов и экологии области разобраться в ситуации вместе с представителями мусоровывозящей компании.
По вопросу износа тепловых сетей губернатор предложил муниципалитету подготовить заявки на помощь из областного резервного фонда.
Поставщики косточковых культур из Турции столкнулись с серьезным препятствием при попытке доставить свои товары на российский рынок.