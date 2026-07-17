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Терпение жителей закончилось: визит в Саратовскую область заставил власти искать лишние миллионы

Россия » Поволжье » Саратов

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин посетил Советский район, где обсудил с жителями проблемы дорог, дефицит врачей и сбои в вывозе мусора.

Дорожные работы на улице
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Дорожные работы на улице

Основное внимание уделили сельским дорогам. За прошлый год за счет региональных субсидий отремонтировали 1,6 км путей, в текущем году план составляет 1,8 км. Роман Бусаргин поручил главе района составить вместе с людьми список всех проблемных участков по степени важности. Регион рассмотрит возможность выделить району дополнительные 25 млн рублей на ремонт.

Дефицит врачей и мобильные бригады

В районной больнице сейчас не хватает девяти специалистов. Вакансии открыты по следующим направлениям:

  • хирург и терапевт;
  • педиатр и инфекционист;
  • кардиолог, онколог и офтальмолог;
  • дерматолог и рентгенолог.

Чтобы жители не остались без помощи, в район будут приезжать выездные бригады врачей. Для системного решения проблемы губернатор указал на студентов: сейчас в медицинском университете по целевым направлениям учатся 23 человека из Советского района (семеро — за счет бюджета области). Местная власть и главный врач должны обеспечить их возвращение в район после учебы.

Проблема Решение / Мера
Дороги Поиск допфинансирования (25 млн руб.), ремонт 1,8 км в этом году
Медицина Приезд мобильных бригад, возврат 23 целевых студентов
ЖКХ (мусор) Проверка Минприроды совместно с оператором
Теплосети Возможная поддержка из областного резервного фонда

Также жители пожаловались на срывы графиков вывоза мусора. Роман Бусаргин поручил Министерству природных ресурсов и экологии области разобраться в ситуации вместе с представителями мусоровывозящей компании.

По вопросу износа тепловых сетей губернатор предложил муниципалитету подготовить заявки на помощь из областного резервного фонда.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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