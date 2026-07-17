Сырьевой голод заставил действовать: в Ивановской области внедрят разработки своих ученых

Предприятия легкой промышленности Ивановской области переходят на отечественную химическую базу. В регионе обсуждают запуск производства российских красителей, полимерных материалов и специальных пропиток, чтобы текстильные фабрики перестали зависеть от импортного сырья.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Швея выкраивает ткань в швейной мастерской Ферганы

В Иваново приехала делегация Минпромторга РФ. Главная цель визита — понять, какие именно компоненты сейчас в дефиците и как быстро запустить их выпуск внутри страны. В рамках совещания "Химия для легпрома" ученые и промышленники представили разработки, которые позволят заменить иностранные технологии.

"Нашей задачей является адресное продвижение проектов по локализации сырья для легпрома. Это позволит закрыть дефицит сырья у предприятий и обеспечить технологический суверенитет", — подчеркнул директор департамента химической промышленности Минпромторга России Артур Смирнов.

Промышленный вес области

Ивановская область остается центром текстильного производства страны. За пять месяцев этого года объем отгруженной продукции отрасли превысил 72 млрд рублей. Регион закрывает огромную часть общероссийских потребностей в конкретных товарах.

Продукция Доля на рынке РФ Медицинская марля 95% Постельное белье около 80% Спецодежда более 60%

Помимо традиционного текстиля, в области развивают новые ниши. Компания "ЛидерТекс" производит ткани из регенерированного волокна, а в Иванове работает единственное в России производство мембранных тканей полного цикла.

Связка науки и заводов

Чтобы запустить выпуск своих красителей и пропиток, регион опирается на собственную научную базу. Разработками занимаются специалисты Химтеха и Института химии растворов. Представители Минпромторга посетили площадки "Русхимволокно", "Ивхимпром", "Фотопринт-Иваново" и Ивановского меланжевого комбината, чтобы согласовать внедрение этих технологий в цеха.

Вопрос кадров решают через образовательные кластеры в Шуе и Иваново. Студенты Шуйского многопрофильного и Ивановского политехнического колледжей обучаются по программе "Профессионалитет", что позволяет им выходить на производство с актуальными навыками.

"В Ивановской области сильная база в химической отрасли и подготовке кадров — это наш химтех, Институт химии растворов, которые ведут целый ряд разработок в этом направлении", — отметила заместитель председателя правительства Ивановской области Юлия Васильева.

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