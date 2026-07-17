Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Более 120 тысяч рублей в год: как получить компенсацию, если у вас плохое зрение
Везти в Аргентину пачки денег больше не надо: ВТБ запустил QR-платежи для российских туристов
Сухие краны в воскресенье: Керчь столкнется с последствиями аварии на сетях водоканала
Масштаб поражает воображение: визит в Кировскую область обнажил новый уровень мощностей завода
Люксовые джипы ушли с молотка: Псковская область зафиксировала массовый изъятие авто
Миллионы на срочный ремонт в Пскове: городские власти решили проблему аварийных зон
Химическая атака: это действие провоцирует на огороде мощный выброс токсинов прямо под кусты
Оцепенел прямо за кулисами: странное физическое состояние Вани Дмитриенко перепугало его преданных фанатов
Спекулянты больше не смогут диктовать условия: фермеры региона перешли на новый режим снабжения

Сырьевой голод заставил действовать: в Ивановской области внедрят разработки своих ученых

Россия » Центр » Иваново

Предприятия легкой промышленности Ивановской области переходят на отечественную химическую базу. В регионе обсуждают запуск производства российских красителей, полимерных материалов и специальных пропиток, чтобы текстильные фабрики перестали зависеть от импортного сырья.

Швея выкраивает ткань в швейной мастерской Ферганы
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Швея выкраивает ткань в швейной мастерской Ферганы

В Иваново приехала делегация Минпромторга РФ. Главная цель визита — понять, какие именно компоненты сейчас в дефиците и как быстро запустить их выпуск внутри страны. В рамках совещания "Химия для легпрома" ученые и промышленники представили разработки, которые позволят заменить иностранные технологии.

"Нашей задачей является адресное продвижение проектов по локализации сырья для легпрома. Это позволит закрыть дефицит сырья у предприятий и обеспечить технологический суверенитет", — подчеркнул директор департамента химической промышленности Минпромторга России Артур Смирнов.

Промышленный вес области

Ивановская область остается центром текстильного производства страны. За пять месяцев этого года объем отгруженной продукции отрасли превысил 72 млрд рублей. Регион закрывает огромную часть общероссийских потребностей в конкретных товарах.

Продукция Доля на рынке РФ
Медицинская марля 95%
Постельное белье около 80%
Спецодежда более 60%

Помимо традиционного текстиля, в области развивают новые ниши. Компания "ЛидерТекс" производит ткани из регенерированного волокна, а в Иванове работает единственное в России производство мембранных тканей полного цикла.

Связка науки и заводов

Чтобы запустить выпуск своих красителей и пропиток, регион опирается на собственную научную базу. Разработками занимаются специалисты Химтеха и Института химии растворов. Представители Минпромторга посетили площадки "Русхимволокно", "Ивхимпром", "Фотопринт-Иваново" и Ивановского меланжевого комбината, чтобы согласовать внедрение этих технологий в цеха.

Вопрос кадров решают через образовательные кластеры в Шуе и Иваново. Студенты Шуйского многопрофильного и Ивановского политехнического колледжей обучаются по программе "Профессионалитет", что позволяет им выходить на производство с актуальными навыками.

"В Ивановской области сильная база в химической отрасли и подготовке кадров — это наш химтех, Институт химии растворов, которые ведут целый ряд разработок в этом направлении", — отметила заместитель председателя правительства Ивановской области Юлия Васильева.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Слишком резкий поворот: назначение Петера Сийярто в BYD изменило расклад сил в Европе
Мир. Новости мира
Слишком резкий поворот: назначение Петера Сийярто в BYD изменило расклад сил в Европе
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Авто
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Ленинградская область
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Популярное
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты

Поставщики косточковых культур из Турции столкнулись с серьезным препятствием при попытке доставить свои товары на российский рынок.

Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Последние материалы
Кошмарная плата: что лишает массивных псов возможности дожить до глубокой старости
Гусиные лапки становятся заметнее раньше ожидаемого: ежедневный уход способен замедлить этот процесс
Триста тысяч — миф или норма: сколько на самом деле выдерживает Lada Niva Travel
Стресс от орущих соседей: почему законы не защищают от акустического дискомфорта
Гастрольный тур на восстановление: как Лагутенко возвращает свой калифорнийский дом из руин
Любимые сорта в безопасности: 5 правил, которые продлят жизнь вашим тюльпанам
В отпуск уехала блондинка, а вернулась русалка: почему волосы могут позеленеть летом
Программисты стали первыми в очереди: через три года перемены накроют весь интеллектуальный труд
Прошли через гендерные войны и ссоры: исповедь Ольги Дроздовой обнажила скрытые трещины в семье
Турагентства против маркетплейсов: как простому туристу сориентироваться на меняющемся рынке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.