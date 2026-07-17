Тишина в Пулково стала роскошью: судебный спор привел к неожиданным выводам

Оператор аэропорта Пулково ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" пытается через суд оспорить предписание о необходимости снижения уровня авиационного шума. Компания утверждает, что источником гула являются сами самолеты, а не инфраструктура аэродрома. Однако именно с посадочных полос Пулково выполняются все операции, что напрямую связывает работу авиаузла с акустической нагрузкой на жилые районы.
Жители Красного Села, Шушар и других поселков, оказавшихся под глиссадой, годами жалуются на превышение шумовых норм. Управляющая компания аэропорта регулярно становится ответчиком в судах по делам о нарушении тишины и проходит проверки санитарных служб.
Параллельно с этим девелоперы продолжают застраивать территории вплотную к аэродрому. До 2026 года здесь планируют запустить крупные проекты от ЛСР и ГК "Эталон". Рекламируя жилье как "благоустроенные кварталы у авиагавани", застройщики умалчивают о систематическом шумовом дискомфорте будущих новоселов.
|Объект
|Застройщик
|Параметры / Срок
|ЖК "Пулково Lake"
|ЛСР
|613 квартир, сдача к 2028 году
|"АВЕНЮ-АПАРТ ПУЛКОВО"
|ГК "Эталон"
|Ввод в сентябре 2026 года
|"ЮгТаун. Олимпийские кварталы"
|ВТБ Девелопмент / КВС
|Малоэтажная застройка
По данным ЦЕИИС, постоянный авиационный гул провоцирует стресс и нарушение сна. Общественники и владельцы жилья требуют ограничить ночные рейсы, чтобы снизить нагрузку на людей.
Расширение Пулково в текущих границах неизбежно усилит шумовое загрязнение. Эксперты предлагают рассмотреть вынос авиаузла за черту города, что станет возможным при запуске высокоскоростной железнодорожной магистрали.
В качестве альтернатив рассматриваются несколько площадок в Ленинградской области: Вещево, Яппиля и Торошковичи. Также развивается аэродром в Левашово: там уже обновили взлетно-посадочную полосу и строят терминал для Boeing и SSJ-100. Учитывая, что модернизация Пулково может обойтись в 120-140 млрд рублей, перенос или распределение потоков на другие площадки выглядит экономически оправданным.
В мировой практике сложилось несколько подходов к решению проблемы:
"Судебные тяжбы между эксплуатирующей организацией и жителями не устраняют коренной причины конфликта, а лишь констатируют его последствия", — отмечают аналитики ситуации.
Решение проблемы требует системного подхода: от анализа альтернативных площадок до внедрения жестких шумовых нормативов, чтобы интересы авиации не шли вразрез с правом горожан на тишину и отдых.
Поставщики косточковых культур из Турции столкнулись с серьезным препятствием при попытке доставить свои товары на российский рынок.