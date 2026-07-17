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Тишина в Пулково стала роскошью: судебный спор привел к неожиданным выводам

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Оператор аэропорта Пулково ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" пытается через суд оспорить предписание о необходимости снижения уровня авиационного шума. Компания утверждает, что источником гула являются сами самолеты, а не инфраструктура аэродрома. Однако именно с посадочных полос Пулково выполняются все операции, что напрямую связывает работу авиаузла с акустической нагрузкой на жилые районы.

Санкт-Петербург - Пулково
Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Двуреков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Санкт-Петербург - Пулково

Конфликт с жителями и застройка

Жители Красного Села, Шушар и других поселков, оказавшихся под глиссадой, годами жалуются на превышение шумовых норм. Управляющая компания аэропорта регулярно становится ответчиком в судах по делам о нарушении тишины и проходит проверки санитарных служб.

Параллельно с этим девелоперы продолжают застраивать территории вплотную к аэродрому. До 2026 года здесь планируют запустить крупные проекты от ЛСР и ГК "Эталон". Рекламируя жилье как "благоустроенные кварталы у авиагавани", застройщики умалчивают о систематическом шумовом дискомфорте будущих новоселов.

Объект Застройщик Параметры / Срок
ЖК "Пулково Lake" ЛСР 613 квартир, сдача к 2028 году
"АВЕНЮ-АПАРТ ПУЛКОВО" ГК "Эталон" Ввод в сентябре 2026 года
"ЮгТаун. Олимпийские кварталы" ВТБ Девелопмент / КВС Малоэтажная застройка

По данным ЦЕИИС, постоянный авиационный гул провоцирует стресс и нарушение сна. Общественники и владельцы жилья требуют ограничить ночные рейсы, чтобы снизить нагрузку на людей.

Альтернативы расширению Пулково

Расширение Пулково в текущих границах неизбежно усилит шумовое загрязнение. Эксперты предлагают рассмотреть вынос авиаузла за черту города, что станет возможным при запуске высокоскоростной железнодорожной магистрали.

В качестве альтернатив рассматриваются несколько площадок в Ленинградской области: Вещево, Яппиля и Торошковичи. Также развивается аэродром в Левашово: там уже обновили взлетно-посадочную полосу и строят терминал для Boeing и SSJ-100. Учитывая, что модернизация Пулково может обойтись в 120-140 млрд рублей, перенос или распределение потоков на другие площадки выглядит экономически оправданным.

Мировой опыт борьбы с шумом

В мировой практике сложилось несколько подходов к решению проблемы:

  • Квотирование и сборы: В Лондоне (Хитроу) каждому самолету присвоен "шумовой балл". Превышение суточного лимита ведет к остановке рейсов, а высокие сборы за шумные суда заставляют авиакомпании обновлять парк. В Амстердаме с 2025 года сократят общее число рейсов и особенно ночных вылетов.
  • Перебазирование: Осло в 1998 году полностью закрыл аэропорт Форнебу в черте города, переведя поток в Гардермуэн. Бывшую территорию превратили в жилые и офисные кварталы.
  • Технические ограничения: В Риге ограничивают маневры над северными спальными кварталами, запрещая сокращать длину разбега в ночные часы для более быстрого набора высоты.
  • Звукоизоляция: В США (Нью-Хейвен) и Новой Зеландии (Веллингтон) государство или аэропорты субсидируют установку систем звукоизоляции в домах жителей приаэродромных зон.

"Судебные тяжбы между эксплуатирующей организацией и жителями не устраняют коренной причины конфликта, а лишь констатируют его последствия", — отмечают аналитики ситуации.

Решение проблемы требует системного подхода: от анализа альтернативных площадок до внедрения жестких шумовых нормативов, чтобы интересы авиации не шли вразрез с правом горожан на тишину и отдых.

Экспертная проверка: Ольга Морозова, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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