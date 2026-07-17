Природа ударила наотмашь: последствия в Оренбургской области заставили власти ввести режим ЧС

В Новоорском районе Оренбургской области с 15 июля действует режим чрезвычайной ситуации. Ураган нанес ущерб на 27,5 миллиона рублей, затронув жилой сектор, социальные учреждения и промышленные предприятия.

Фото: Wikimedia Commons by Vasily Iakovlev, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Грозовой ворот над Екатеринбургом

Объект Количество пострадавших Частные дома 72 Многоквартирные дома 36 Социальные и промышленные объекты Районная больница, техникум, два предприятия

Сейчас специалисты обследуют здания. Из 49 проверенных частных домов и организаций акты о повреждениях составили по 46 объектам. В трех случаях заявки не подтвердились. Наличие такого акта позволяет владельцам жилья подать документы на получение материальной помощи.

По многоквартирным домам комиссия готовит документацию для начала восстановительных работ. Управляющая компания уже привела в порядок три дома и приступила к ремонту четвертого.

Ход ликвидации последствий стихии контролирует федеральный центр. 16 июня район посетил замминистра строительства и ЖКХ России Валерий Леонов. Он осмотрел поврежденные объекты и обсудил план их восстановления.

"Ситуация находится на особом контроле, а вопросы оказания необходимой поддержки пострадавшим будут проработаны в установленном порядке", — сообщил Валерий Леонов.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова