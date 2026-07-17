Слишком много ссор с подрядчиками: Магнитогорск наконец начал возводить новый терминал рейсов

В Магнитогорске начали строительство нового терминала внутренних рейсов в местном международном аэропорту. Первый камень в основание здания заложили губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава "Новапорт Холдинга" Евгений Янкилевич и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. В мероприятии также участвовал мэр города Сергей Бердников, а глава Минтранса РФ Андрей Никитин подключился к церемонии онлайн.

Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены Самолёт Airbus A330 на аэродромной стоянке с подключённым трапом

Новый объект площадью 6100 квадратных метров примут до 200 пассажиров в час. Инфраструктура терминала включает 10 стоек регистрации, три выхода на посадку и два телетрапа. Также обустроят зону выдачи багажа и сервисные пространства.

Параметр терминала Показатель Площадь здания 6100 кв. м Пропускная способность до 200 пассажиров в час Техническое оснащение 10 стоек регистрации, 2 телетрапа, 3 выхода на посадку

Работы должны завершиться через три года — к столетию Магнитогорска. После ввода нового здания в эксплуатацию старый терминал перепрофилируют под обслуживание международных рейсов.

Проект реконструкции аэропорта стартовал в 2023 году, но столкнулся с задержками. Заказчик расторг контракт с первым подрядчиком из-за систематических нарушений условий договора. Ситуация потребовала вмешательства президента Владимира Путина, который поручил главе Минтранса РФ решить вопрос с затянувшимся строительством. Госэкспертизу обновленный проект реконструкции прошел в ноябре 2025 года.

"Завершить строительство нового здания аэропорта планируется через три года — к столетию Магнитогорска", — сообщил Алексей Текслер.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов