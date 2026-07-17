Цифры говорят об обратном: Ростовская область перекроила структуру ввода новых квадратных метров

В Ростовской области за первую половину 2026 года сдали 1,139 млн квадратных метров жилья. Это на 5,9% меньше, чем за тот же период прошлого года, когда ввели 1,21 млн "квадратов".

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Строительство домов

Несмотря на общее снижение объемов, регион поднялся на две строчки в общероссийском рейтинге и занял седьмое место по количеству введенного жилья. Данные предоставил "Единый ресурс застройщиков".

В сегменте многоквартирных домов ситуация выглядит иначе: здесь зафиксирован резкий рост. За шесть месяцев застройщики ввели 519 тыс. кв. метров жилья, тогда как годом ранее этот показатель был на уровне 346 тыс. кв. метров. Объем ввода многоквартирного жилья вырос почти в полтора раза — на 49,9%.

В общем зачете по многоквартирным домам область сохранила позицию в первой десятке регионов страны, заняв девятое место.

Показатель 1-е полугодие 2025 1-е полугодие 2026 Общий ввод жилья (тыс. кв. м) 1210 1139 Многоквартирные дома (тыс. кв. м) 346 519

"Снижение общего объема ввода при одновременном резком росте многоквартирного строительства говорит о структурном сдвиге. Скорее всего, застройщики переориентировались с индивидуального жилья на крупные жилые комплексы, что влияет на доступность квадратного метра и темпы развития городской среды", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

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