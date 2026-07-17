Цифры говорят об обратном: Ростовская область перекроила структуру ввода новых квадратных метров

В Ростовской области за первую половину 2026 года сдали 1,139 млн квадратных метров жилья. Это на 5,9% меньше, чем за тот же период прошлого года, когда ввели 1,21 млн "квадратов".
Несмотря на общее снижение объемов, регион поднялся на две строчки в общероссийском рейтинге и занял седьмое место по количеству введенного жилья. Данные предоставил "Единый ресурс застройщиков".
В сегменте многоквартирных домов ситуация выглядит иначе: здесь зафиксирован резкий рост. За шесть месяцев застройщики ввели 519 тыс. кв. метров жилья, тогда как годом ранее этот показатель был на уровне 346 тыс. кв. метров. Объем ввода многоквартирного жилья вырос почти в полтора раза — на 49,9%.
В общем зачете по многоквартирным домам область сохранила позицию в первой десятке регионов страны, заняв девятое место.
|Показатель
|1-е полугодие 2025
|1-е полугодие 2026
|Общий ввод жилья (тыс. кв. м)
|1210
|1139
|Многоквартирные дома (тыс. кв. м)
|346
|519
"Снижение общего объема ввода при одновременном резком росте многоквартирного строительства говорит о структурном сдвиге. Скорее всего, застройщики переориентировались с индивидуального жилья на крупные жилые комплексы, что влияет на доступность квадратного метра и темпы развития городской среды", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.
Поставщики косточковых культур из Турции столкнулись с серьезным препятствием при попытке доставить свои товары на российский рынок.