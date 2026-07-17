Грязь осталась в прошлом: север Кировской области получил новый уровень транспортной доступности

В Подосиновском районе Кировской области приступили к асфальтированию дороги Пинюг — Скрябино. Работы ведутся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Дорожные работы на улице

Дорожники уже начали укладку асфальтобетонной смеси. По данным регионального управления Росавтодора, этот участок станет частью масштабного обновления дорожной сети на северо-западе региона.

Помимо дороги Пинюг — Скрябино, в Подосиновском районе планируют построить и реконструировать другие транспортные артерии. Цель работ — сократить время в пути и снизить число аварий за счет обновления покрытия.

Новое полотно проектируют и строят по актуальным техническим стандартам, чтобы дорога выдерживала нагрузки и служила дольше.

Модернизация инфраструктуры затрагивает несколько ключевых направлений северо-запада области. Текущий этап сосредоточен на создании связей между малыми населенными пунктами, что напрямую влияет на доступ жителей к социальным объектам и рынок сбыта местной продукции.

Объект/Район Статус работ Дорога Пинюг — Скрябино Укладка асфальта Подосиновский район (прочие участки) Планирование и реконструкция

Обновление дорог в северных районах области традиционно осложняется климатическими условиями, поэтому особое внимание уделяют качеству основания и водоотводу.