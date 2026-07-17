Грязь осталась в прошлом: север Кировской области получил новый уровень транспортной доступности

В Подосиновском районе Кировской области приступили к асфальтированию дороги Пинюг — Скрябино. Работы ведутся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
Дорожники уже начали укладку асфальтобетонной смеси. По данным регионального управления Росавтодора, этот участок станет частью масштабного обновления дорожной сети на северо-западе региона.
Помимо дороги Пинюг — Скрябино, в Подосиновском районе планируют построить и реконструировать другие транспортные артерии. Цель работ — сократить время в пути и снизить число аварий за счет обновления покрытия.
Новое полотно проектируют и строят по актуальным техническим стандартам, чтобы дорога выдерживала нагрузки и служила дольше.
Модернизация инфраструктуры затрагивает несколько ключевых направлений северо-запада области. Текущий этап сосредоточен на создании связей между малыми населенными пунктами, что напрямую влияет на доступ жителей к социальным объектам и рынок сбыта местной продукции.
|Объект/Район
|Статус работ
|Дорога Пинюг — Скрябино
|Укладка асфальта
|Подосиновский район (прочие участки)
|Планирование и реконструкция
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