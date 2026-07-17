Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мойка двигателя стала ловушкой для водителей: одна ошибка превращает чистоту в дорогой ремонт
Их почти невозможно заметить на коже: крошечные существа начали массовую атаку на жителей России
Длина ресниц зависит не только от генетики: одна ошибка каждый день мешает им восстановиться
Свободный проезд к частным домам оказался под угрозой: Госдуме представили жесткий федеральный план
Эпоха старой классики закончилась: корейские седаны вытеснили легенду с вершины в России
Зелень на тарелке защищает легкие: какой витамин помогает сохранить дыхание свободным
Дороги в селах стали совсем другими: масштабные перемены в Казачинско-Пировском округе
Арктика больше не будет заброшенной: масштабный сдвиг в логистике предопределил новый рекорд СМП
Хватит глумиться над ушедшими: Отар Кушанашвили разнёс певицу за скандальный снимок с покойным

Грязь осталась в прошлом: север Кировской области получил новый уровень транспортной доступности

Россия » Поволжье » Киров

В Подосиновском районе Кировской области приступили к асфальтированию дороги Пинюг — Скрябино. Работы ведутся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Дорожные работы на улице
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Дорожные работы на улице

Дорожники уже начали укладку асфальтобетонной смеси. По данным регионального управления Росавтодора, этот участок станет частью масштабного обновления дорожной сети на северо-западе региона.

Помимо дороги Пинюг — Скрябино, в Подосиновском районе планируют построить и реконструировать другие транспортные артерии. Цель работ — сократить время в пути и снизить число аварий за счет обновления покрытия.

Новое полотно проектируют и строят по актуальным техническим стандартам, чтобы дорога выдерживала нагрузки и служила дольше.

Модернизация инфраструктуры затрагивает несколько ключевых направлений северо-запада области. Текущий этап сосредоточен на создании связей между малыми населенными пунктами, что напрямую влияет на доступ жителей к социальным объектам и рынок сбыта местной продукции.

Объект/Район Статус работ
Дорога Пинюг — Скрябино Укладка асфальта
Подосиновский район (прочие участки) Планирование и реконструкция

Обновление дорог в северных районах области традиционно осложняется климатическими условиями, поэтому особое внимание уделяют качеству основания и водоотводу.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Москву сначала заморозит, а потом накроет жара: синоптики раскрыли дату резкого погодного разворота
Московская область
Москву сначала заморозит, а потом накроет жара: синоптики раскрыли дату резкого погодного разворота
Промышленный рывок в Ленобласти: новые мощности в Тосненском парке изменили логистику заводов
Ленинградская область
Промышленный рывок в Ленобласти: новые мощности в Тосненском парке изменили логистику заводов
Тайна из могилы потрясла Тверскую область: в вещах советского бойца нашли послание из Кореи
Тверская область
Тайна из могилы потрясла Тверскую область: в вещах советского бойца нашли послание из Кореи
Популярное
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах

Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...

Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Последние материалы
Их почти невозможно заметить на коже: крошечные существа начали массовую атаку на жителей России
Длина ресниц зависит не только от генетики: одна ошибка каждый день мешает им восстановиться
Когда маркетинг становится стратегией роста: интервью с Денисом Заболотным
Свободный проезд к частным домам оказался под угрозой: Госдуме представили жесткий федеральный план
Эпоха старой классики закончилась: корейские седаны вытеснили легенду с вершины в России
Грязь осталась в прошлом: север Кировской области получил новый уровень транспортной доступности
Зелень на тарелке защищает легкие: какой витамин помогает сохранить дыхание свободным
Дороги в селах стали совсем другими: масштабные перемены в Казачинско-Пировском округе
Арктика больше не будет заброшенной: масштабный сдвиг в логистике предопределил новый рекорд СМП
Хватит глумиться над ушедшими: Отар Кушанашвили разнёс певицу за скандальный снимок с покойным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.