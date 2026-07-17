Свободный проезд к частным домам оказался под угрозой: Госдуме представили жесткий федеральный план

Ленинградская область инициирует разработку федерального закона, который запретит владельцам участков перекрывать дороги в коттеджных поселках и требовать за проезд деньги.
О проблеме, которую жители региона называют "коттеджным рабством", сообщил губернатор Александр Дрозденко. Конфликты возникают из-за того, что дороги внутри поселков часто оказываются в частной собственности. Владельцы таких земель могут блокировать проезд к домам соседей или мешать прокладке новых коммуникаций.
"Владелец перекрывает проезд, требует несоразмерную плату за пользование дорогой, мешает прокладке коммуникаций. Человек не может добраться до собственного дома", — отметил Александр Дрозденко.
Власти региона считают, что региональных мер недостаточно — решение должно быть закреплено на уровне страны. Основная идея законопроекта — перевести дороги и инженерные сети в режим общей долевой собственности. Это значит, что инфраструктура поселка будет принадлежать всем жителям автоматически, а доступ к ней станет свободным.
Если частный владелец откажется передавать дорогу в общее пользование, регион предлагает два механизма защиты:
Документ направят в Госдуму в ближайшее время. Губернатор намерен добиться поддержки проекта от депутатов нового созыва, представляющих Ленинградскую область.
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