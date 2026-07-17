Дороги в селах стали совсем другими: масштабные перемены в Казачинско-Пировском округе

В Казачинско-Пировском округе завершают ремонт дорог и благоустройство общественных зон. Ход работ проверил министр транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ремонт дороги

В селе Пировском подрядчики вышли на финишный этап работ на улицах Ленина и Советской. Обновляют территорию площадью более 6,2 тысячи квадратных метров. Здесь уже проложили асфальтовые проезды и тротуары из брусчатки, оборудовали парковки для обычных и маломобильных водителей, установили освещение и малые архитектурные формы. Срок сдачи объекта — до конца лета.

Ремонт дорог и безопасность

Параллельно в нескольких сёлах округа обновляют дорожную сеть по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Средства из краевого дорожного фонда выделили на ремонт улиц, содержание сети и обустройство переходов.

Параметр Данные Общий объем финансирования 44,7 млн рублей Локации работ Пировское (ул. Восточная, Калинина), Казачинское, Галанино, Дудовка, д. Челноки Приоритетные объекты Переходы у Казачинской школы и детского сада «Солнышко»

Помимо укладки покрытия, рабочие устанавливают дорожные знаки и разметку в зонах с интенсивным движением детей.

Транспорт и отдых

В Казачинском приводят в порядок территорию автокассы филиала «Краевого АТП». Сейчас там кладут брусчатку и делают заездные карманы для машин. Позже установят скамейки и защитный козырек, чтобы пассажиры могли ждать автобус в тени или под дождем.

"Все эти проекты — от благоустройства общественных пространств до ремонта дорог и остановочных пунктов — направлены на создание комфортной среды для людей. Подрядчики работают, графики соблюдаются. Все работы должны быть завершены до 1 сентября", — отметил Дмитрий Зотин.

Завершился визит посещением палаточного лагеря «Казачинские пороги». Министр пообщался с участниками военно-спортивной смены и обсудил возможность расширения лагеря. В планах превратить его в многофункциональный центр для отдыха и обучения детей.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова