Арктика больше не будет заброшенной: масштабный сдвиг в логистике предопределил новый рекорд СМП

Грузопоток по Северному морскому пути к 2026 году может достичь 40 миллионов тонн. Такой прогноз озвучил глава Росатома Алексей Лихачёв.
Росатом с начала года взял на себя роль единого морского оператора северного завоза. Сейчас логистика выстроена для доставки грузов в три региона: Чукотку, Якутию и Хабаровский край. Для обеспечения навигации задействован ледокольный флот — в частности, атомный ледокол «Сибирь» в феврале и марте работал в Финском заливе у порта Приморск. Через этот терминал ежегодно проходит около 60 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов.
|Показатель
|Значение
|Прогноз грузопотока СМП (2026 г.)
|40 млн тонн
|Годовой оборот порта Приморск
|~60 млн тонн
Параллельно расширяются международные связи. Компания FESCO с начала года открыла новые маршруты в Танзанию, Камбоджу и Саудовскую Аравию. Также инфраструктурную поддержку СМП готовит Южная Корея, где сейчас проектируют специализированный порт.
"Прогноз по перевозкам в 2026 году — рекордные 40 млн тонн. С 1 января Росатом стал единым морским оператором северного завоза", — сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.
Рост объемов перевозок по Арктике напрямую влияет на доступность товаров в северных поселках и работу портов Северо-Запада, которые становятся отправными точками для восточного направления.
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