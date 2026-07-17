Арктика больше не будет заброшенной: масштабный сдвиг в логистике предопределил новый рекорд СМП

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Россия » Северо-Запад » Мурманск

Грузопоток по Северному морскому пути к 2026 году может достичь 40 миллионов тонн. Такой прогноз озвучил глава Росатома Алексей Лихачёв.

Ледокол в Арктике
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ледокол в Арктике

Росатом с начала года взял на себя роль единого морского оператора северного завоза. Сейчас логистика выстроена для доставки грузов в три региона: Чукотку, Якутию и Хабаровский край. Для обеспечения навигации задействован ледокольный флот — в частности, атомный ледокол «Сибирь» в феврале и марте работал в Финском заливе у порта Приморск. Через этот терминал ежегодно проходит около 60 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов.

Показатель Значение
Прогноз грузопотока СМП (2026 г.) 40 млн тонн
Годовой оборот порта Приморск ~60 млн тонн

Параллельно расширяются международные связи. Компания FESCO с начала года открыла новые маршруты в Танзанию, Камбоджу и Саудовскую Аравию. Также инфраструктурную поддержку СМП готовит Южная Корея, где сейчас проектируют специализированный порт.

"Прогноз по перевозкам в 2026 году — рекордные 40 млн тонн. С 1 января Росатом стал единым морским оператором северного завоза", — сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

Рост объемов перевозок по Арктике напрямую влияет на доступность товаров в северных поселках и работу портов Северо-Запада, которые становятся отправными точками для восточного направления.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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