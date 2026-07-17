Грязь в воде осталась в прошлом: Роспотребнадзор определил безопасные зоны в Кировской области

Роспотребнадзор одобрил 28 пляжей из 34 в Кировской области. Эксперты подтвердили безопасность воды и прибрежной зоны, разрешив купание на большинстве популярных объектов региона.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Пляж у озера

В список безопасных мест вошли пляжи в Кирове (у старого моста через Вятку), Кирово-Чепецке (на Чепце), Слободском (левый берег Вятки), Вахрушах и Кильмези. Также купаться можно на Белохолуницком, Большом Кирсинском и Светловском прудах, а также на озере Лежнинском и Омутнинском водохранилище.

Категория объекта Места купания Реки и озера Вятка (Киров, Вишкиль, Слободск), Кокшага (Кикнура), Луза (Луза), Лала (Лальск), Пижанка (Пижанка), Юг (Демьяново), Пижма (Советск), Ламба (Савино), Чепца (Кирово-Чепецк), озеро Холуново (Сидоровка) Пруды и водохранилища Белохолуницкий, Большой Кирсинский, Светловский, Песковский, Олюнинский, Омутнинское водохранилище, пруд в Вахрушах Спецобъекты Пляж санатория в Митино, пляж детского лагеря "Родина"

Проверка актуальна на фоне прогнозируемого роста температуры во второй половине июля. Разрешение от Роспотребнадзора означает, что химический и микробиологический состав воды соответствует санитарным нормам, а территория пляжа пригодна для отдыха.