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Крошечный паразит стал главной угрозой сезона: почему его трудно заметить на коже

Россия » Сибирь » Барнаул

В России не появилось новых видов паразитов, которых в сети начали называть "наноклещами". В Роспотребнадзоре пояснили: под этим названием скрываются молодые особи обычных иксодовых клещей.

Осторожно, клещи в лесу
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Осторожно, клещи в лесу

Такие особи имеют размер около одного-двух миллиметров. Из-за малых габаритов они долго остаются незаметными на одежде или коже человека.

Опасность молодых клещей идентична взрослой форме. Они переносят возбудителей клещевого энцефалита, болезни Лайма, анаплазмоза и других природных инфекций.

Агрессивность молодых особей объясняется их жизненным циклом. Для перехода на следующую стадию развития им требуется большой объем питательных веществ, поэтому поиск источника питания становится приоритетным.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае зафиксировали снижение активности клещей.

Экспертная проверка:
эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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