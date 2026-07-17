Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Костюмеры буквально умоляли остановиться: Кристина Асмус применила радикальный подход к весу
Мойка двигателя стала ловушкой для водителей: одна ошибка превращает чистоту в дорогой ремонт
Их почти невозможно заметить на коже: крошечные существа начали массовую атаку на жителей России
Длина ресниц зависит не только от генетики: одна ошибка каждый день мешает им восстановиться
Свободный проезд к частным домам оказался под угрозой: Госдуме представили жесткий федеральный план
Эпоха старой классики закончилась: корейские седаны вытеснили легенду с вершины в России
Грязь осталась в прошлом: север Кировской области получил новый уровень транспортной доступности
Зелень на тарелке защищает легкие: какой витамин помогает сохранить дыхание свободным
Дороги в селах стали совсем другими: масштабные перемены в Казачинско-Пировском округе

Знаменитый узор привел предпринимателя к краху: нарушение прав обернулось принудительной выплатой

Россия » Центр » Московская область

Арбитражный суд Московской области обязал предпринимателя из Люберец выплатить компенсацию "Павлопосадской платочной мануфактуре" за нарушение авторских прав. Иск предприятия удовлетворили полностью.

Судейский молоток и документы
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Судейский молоток и документы

Конфликт возник из-за продажи платков с рисунком "Золушка". Мануфактура владеет исключительными правами на этот узор, так как он был создан как служебное произведение. Документально право собственности подтверждены договором с автором и актом приема-передачи.

Факт нарушения зафиксировали 7 мая 2025 года в торговой точке ответчика в Люберцах. В продаже находился платок с переработкой оригинального рисунка. В суде предприниматель не смог доказать правомерность использования узора и не привел аргументов, чтобы снизить размер выплаты.

Суд опирался на Гражданский кодекс РФ и разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. Согласно этим нормам, использование чужого произведения без согласия владельца незаконно и влечет денежную компенсацию.

В этом материале:

Правовые основания

Для жителей региона и местных предпринимателей этот случай служит напоминанием о рисках использования переработанных или "похожих" дизайнов. Даже если рисунок изменен, закон защищает оригинал, если правообладатель может доказать авторство.

Объект спора Статус прав Итог
Рисунок "Золушка" Служебное произведение мануфактуры Взыскание компенсации в полном объеме

"Использование произведения без согласия правообладателя признается незаконным и влечет обязанность выплатить компенсацию", — указал суд, ссылаясь на нормы Гражданского кодекса и Пленума Верховного Суда РФ.

Экспертная проверка: Светлана Фёдорова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Сырье
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Экономика и бизнес
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Авто
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Популярное
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах

Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...

Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Последние материалы
Их почти невозможно заметить на коже: крошечные существа начали массовую атаку на жителей России
Длина ресниц зависит не только от генетики: одна ошибка каждый день мешает им восстановиться
Когда маркетинг становится стратегией роста: интервью с Денисом Заболотным
Свободный проезд к частным домам оказался под угрозой: Госдуме представили жесткий федеральный план
Эпоха старой классики закончилась: корейские седаны вытеснили легенду с вершины в России
Грязь осталась в прошлом: север Кировской области получил новый уровень транспортной доступности
Зелень на тарелке защищает легкие: какой витамин помогает сохранить дыхание свободным
Дороги в селах стали совсем другими: масштабные перемены в Казачинско-Пировском округе
Арктика больше не будет заброшенной: масштабный сдвиг в логистике предопределил новый рекорд СМП
Хватит глумиться над ушедшими: Отар Кушанашвили разнёс певицу за скандальный снимок с покойным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.