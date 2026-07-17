Знаменитый узор привел предпринимателя к краху: нарушение прав обернулось принудительной выплатой

Арбитражный суд Московской области обязал предпринимателя из Люберец выплатить компенсацию "Павлопосадской платочной мануфактуре" за нарушение авторских прав. Иск предприятия удовлетворили полностью.
Конфликт возник из-за продажи платков с рисунком "Золушка". Мануфактура владеет исключительными правами на этот узор, так как он был создан как служебное произведение. Документально право собственности подтверждены договором с автором и актом приема-передачи.
Факт нарушения зафиксировали 7 мая 2025 года в торговой точке ответчика в Люберцах. В продаже находился платок с переработкой оригинального рисунка. В суде предприниматель не смог доказать правомерность использования узора и не привел аргументов, чтобы снизить размер выплаты.
Суд опирался на Гражданский кодекс РФ и разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. Согласно этим нормам, использование чужого произведения без согласия владельца незаконно и влечет денежную компенсацию.
Для жителей региона и местных предпринимателей этот случай служит напоминанием о рисках использования переработанных или "похожих" дизайнов. Даже если рисунок изменен, закон защищает оригинал, если правообладатель может доказать авторство.
|Объект спора
|Статус прав
|Итог
|Рисунок "Золушка"
|Служебное произведение мануфактуры
|Взыскание компенсации в полном объеме
"Использование произведения без согласия правообладателя признается незаконным и влечет обязанность выплатить компенсацию", — указал суд, ссылаясь на нормы Гражданского кодекса и Пленума Верховного Суда РФ.
Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...