Знаменитый узор привел предпринимателя к краху: нарушение прав обернулось принудительной выплатой

Арбитражный суд Московской области обязал предпринимателя из Люберец выплатить компенсацию "Павлопосадской платочной мануфактуре" за нарушение авторских прав. Иск предприятия удовлетворили полностью.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Судейский молоток и документы

Конфликт возник из-за продажи платков с рисунком "Золушка". Мануфактура владеет исключительными правами на этот узор, так как он был создан как служебное произведение. Документально право собственности подтверждены договором с автором и актом приема-передачи.

Факт нарушения зафиксировали 7 мая 2025 года в торговой точке ответчика в Люберцах. В продаже находился платок с переработкой оригинального рисунка. В суде предприниматель не смог доказать правомерность использования узора и не привел аргументов, чтобы снизить размер выплаты.

Суд опирался на Гражданский кодекс РФ и разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. Согласно этим нормам, использование чужого произведения без согласия владельца незаконно и влечет денежную компенсацию.

В этом материале: Правовые основания

Правовые основания

Для жителей региона и местных предпринимателей этот случай служит напоминанием о рисках использования переработанных или "похожих" дизайнов. Даже если рисунок изменен, закон защищает оригинал, если правообладатель может доказать авторство.

Объект спора Статус прав Итог Рисунок "Золушка" Служебное произведение мануфактуры Взыскание компенсации в полном объеме

"Использование произведения без согласия правообладателя признается незаконным и влечет обязанность выплатить компенсацию", — указал суд, ссылаясь на нормы Гражданского кодекса и Пленума Верховного Суда РФ.

Экспертная проверка: Светлана Фёдорова