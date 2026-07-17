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Гектары дикой земли в Уфе заберут под стройку: новый комплекс создаст иную среду для горожан

Россия » Поволжье » Уфа

Уфимская главная архитектурная администрация начинает разработку планировочной документации для крупного инвестиционного проекта на набережной реки Белой. Речь идет о 49 гектарах ранее неосвоенной береговой линии.

Фото гостиничного номера
Фото: https://pixabay.com by mowbraycourth is licensed under Free
Фото гостиничного номера

Ключевой объект проекта — гостиничный кластер: шестиэтажная гостиница с конференц-холлом. Главная задача, которую формулирует главархитектура, — комплексное благоустройство территории с организацией прогулочной зоны, доступной жителям и гостям столицы Башкортостана. Под застройку предусмотрена серьезная инженерная подготовка: проектирование новых источников теплоснабжения, систем очистки поверхностных вод, сеть парковок и инфраструктура для электротранспорта. При этом, как подчеркивают в ведомстве, границы городских лесов останутся неизменными. Проект вписывается в более широкий контекст работы с водным пространством Уфы.

Ранее сообщалось о проектировании защитной дамбы для микрорайона Нижегородка. Комплексный подход к береговой линии Белой реки меняет облик города: неосвоенные территории превращаются в общественную среду с инженерной базой, рассчитанной на серьезную инвестиционную нагрузку.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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