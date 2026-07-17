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Заводы Петербурга перешли на роботов: определён список специальностей, которые исчезнут

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Петербургские заводы переходят на нейросети и промышленных роботов. В городе уже работают около 2 тыс. таких машин, а каждый третий российский беспилотник собирают на местных предприятиях. Об этом рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков на пленарной сессии Цифрового форума, который проходит в городе с 15 по 18 июля.

Робот-андроид в лаборатории
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Робот-андроид в лаборатории

По словам Полякова, искусственный интеллект (ИИ) перестал быть технологией будущего и стал условием выживания экономики. К 2030 году нейросети должны глубоко проникнуть во все отрасли производства и логистики.

Где в Петербурге уже работает ИИ

Разные предприятия города используют нейросети для решения конкретных технических задач. На "Обуховском заводе" ИИ анализирует производственные циклы, а на "Северной верфи" нейросети помогают проектировщикам. В компании "Заслон" алгоритмы ищут дефекты в печатных платах.

Параллельно развивается аппаратная часть: в особой экономической зоне (ОЭЗ) запустили завод "Семаргл", где делают роботов для складов. Также в городе работает научно-производственный центр БАС, объединивший десятки компаний по созданию беспилотных авиационных систем.

"Искусственный интеллект не заменяет человека. Он освобождает специалистов от рутины, ускоряет обработку информации и помогает принимать более точные решения. Но ответственность, стратегия и творчество всегда остаются за человеком", — пояснил Кирилл Поляков.

Кадровый вопрос и профессии в зоне риска

Автоматизация меняет рынок труда. На конференции "HR-Перезагрузка" отметили, что ИИ и забота о персонале стали главными трендами в Петербурге. Однако успех автоматизации теперь зависит не от наличия программы, а от качества управления людьми.

В то время как владение ИИ становится преимуществом, ряд специальностей оказывается под ударом. Наибольший риск замены алгоритмами (свыше 70%) имеют дизайнеры презентаций и продуктовые аналитики. В "антитопе" профессий также оказались писатели и финансовые аналитики — все, чья работа связана с обработкой текстов, чисел и генерацией идей.

Сфера / Профессия Статус / Риск
Дизайнеры презентаций, продуктовые аналитики Риск замены > 70%
Писатели, финансовые аналитики Высокий риск (анализ текстов и цифр)
Чиновники и учителя Предложение Минцифры сделать ИИ обязательным навыком
Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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