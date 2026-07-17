Родители окажутся в ловушке: передача аккаунта самоката во Владимире обернется огромными убытками

Власти Владимира планируют ужесточить ответственность для пользователей электросамокатов, которые передают свои аккаунты детям. Об этом договорились на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, где собрались представители ГАИ, прокуратуры и трех компаний-операторов кикшеринга.

Фото: Pravda.Ru by Наталья Мурзинова is licensed under All Rights Reserved Стойка для самокатов, электросамокат

Основная проблема заключается в том, что личный кабинет в приложении создает взрослый, но фактически управляет самокатом ребенок. В таких случаях несовершеннолетние чаще всего нарушают правила: ездят вдвоем или втроем на одном устройстве, превышают скорость и бросают технику в неположенных местах. Городская администрация предлагает кратно увеличить штрафы для владельцев аккаунтов, если за рулем оказался ребенок.

"Личный кабинет в приложении может создать только совершеннолетний. Если взрослый передает управление самокатом ребенку, который затем нарушает правила, штрафные санкции для владельца аккаунта должны быть кратно увеличены", — сообщили в мэрии Владимира.

Представители компаний по прокату заявили, что готовы проработать способы фиксации таких нарушений и обновить систему ответственности пользователей.

Почему это стало актуальным

В этом году количество аварий с участием самокатов во Владимире и области выросло. Большинство происшествий затрагивает подростков. Основными причинами травм становятся высокая скорость и перегруз устройства (несколько человек на одном самокате). Также зафиксированы случаи, когда в результате таких поездок страдают пешеходы на тротуарах.

Текущие ограничения во Владимире

Последние два года город пытается упорядочить движение средств индивидуальной мобильности (СИМ). Сначала в правила благоустройства внесли требования к парковкам: теперь самокаты должны стоять строго вертикально, а список запрещенных для парковки мест расширили. За нарушение этих норм Законодательное Собрание области ввело штрафы.

Позже в городе ввели "красные зоны" — участки, где движение на самокатах полностью запрещено. Это касается исторического центра от гостиницы "Владимир" до Золотых ворот.

Категория запрета Локации и требования Запрещенные улицы Большая Московская, Георгиевская, Козлову Валу, 2-я Никольская, части улиц Никитской и Гагарина Общественные пространства Скверы Пушкина и "Липки", территория у Успенского и Дмитриевского соборов, музейный центр "Палаты" Правила парковки Строго вертикальное положение, запрет на размещение в определенных точках города

Последствия для жителей

Для обычного пользователя это означает, что передача самоката ребенку перестанет быть "безопасным" способом прогулки. Теперь финансовая ответственность за действия подростка ляжет на родителя или того, кто предоставил доступ к приложению. Это должно заставить взрослых более внимательно следить за тем, кто пользуется их аккаунтом, и снизить число аварий на тротуарах города.

С точки зрения закона, такая мера закрывает лазейку, когда оператор не мог наказать нарушителя из-за отсутствия у ребенка собственного профиля в системе.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова