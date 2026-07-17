Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грязь осталась в прошлом: север Кировской области получил новый уровень транспортной доступности
Зелень на тарелке защищает легкие: какой витамин помогает сохранить дыхание свободным
Дороги в селах стали совсем другими: масштабные перемены в Казачинско-Пировском округе
Арктика больше не будет заброшенной: масштабный сдвиг в логистике предопределил новый рекорд СМП
Хватит глумиться над ушедшими: Отар Кушанашвили разнёс певицу за скандальный снимок с покойным
Грязь в воде осталась в прошлом: Роспотребнадзор определил безопасные зоны в Кировской области
Знаменитый узор привел предпринимателя к краху: нарушение прав обернулось принудительной выплатой
Вселенная подала странный сигнал: астрономы нашли ритм у гигантской черной дыры
Крошечный паразит стал главной угрозой сезона: почему его трудно заметить на коже

Уникальный эндемик получил шанс на спасение: массовое пополнение акватории превзошло ожидания

Россия » Юг » Махачкала

Более 10 млн мальков кутума выпустили в Сулакскую бухту Каспийского моря. О перевыполнении государственного задания сообщает Северо-Кавказское территориальное управление Росрыболовства.

Дагестан, Каспийское море
Фото: Национальный туристический портал
Дагестан, Каспийское море

План предусматривал выпуск 9 млн особей. Благодаря благоприятной погоде — отсутствию аномальной жары, обильным дождям и хорошей кормовой базе — фактическое количество молоди, по неофициальным данным, достигло 11-12 млн штук. Средний вес каждого малька составил 2 грамма.

Мальков вырастили на Мехтебском рыбоводном заводе Терско-Каспийского филиала ФГБУ "Главрыбвод". Весь процесс находилось под контролем сотрудников Северо-Кавказского ТУ Росрыболовства.

Кутум — эндемик Каспийского моря, в природе более нигде не встречающийся. За последние десятилетия его запасы сильно сократились из‑за браконьерства, утраты нерестилищ и колебаний уровня моря. Искусственное воспроизводство остаётся главным инструментом сохранения популяции, поэтому каждый дополнительный миллион выпущенной молоди — это реальный вклад в будущее уникального вида.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Экономика и бизнес
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Военные новости
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Популярное
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах

Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...

Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Последние материалы
Сроки сдвинули на осень: масштабное обновление проспекта Ленина в Барнауле изменило привычный путь
Обычный сквер станет центром жизни: Клинцы в Брянской области сменили вектор развития
Рынок топлива затрещал по швам: правительство применило жесткий рычаг для спасения поставок
Цены наконец перестали так пугать: прогноз по Белоруссии заставил пересмотреть бюджеты
Сорняк стал приговором для владельца: новые правки в Земельный кодекс ударят по кошельку россиян
Квитанции ЖКХ ввели в заблуждение: жильцам многоэтажки в Белогорске вернут деньги за услуги
Терпение жителей Приморья лопнет: новые правила ухода за близкими изменят привычный порядок выплат
Жить в коробке вместо дома: архитектурные хитрости застройщиков лишили людей привычного комфорта
Рынок топлива в шоке: новые правила импорта дизеля предопределили финал дефицита в России
Такого в Петрозаводске давно не видели: здание школы № 29 изменит облик перед новым учебным годом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.