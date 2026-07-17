Уникальный эндемик получил шанс на спасение: массовое пополнение акватории превзошло ожидания

Более 10 млн мальков кутума выпустили в Сулакскую бухту Каспийского моря. О перевыполнении государственного задания сообщает Северо-Кавказское территориальное управление Росрыболовства.

Фото: Национальный туристический портал Дагестан, Каспийское море

План предусматривал выпуск 9 млн особей. Благодаря благоприятной погоде — отсутствию аномальной жары, обильным дождям и хорошей кормовой базе — фактическое количество молоди, по неофициальным данным, достигло 11-12 млн штук. Средний вес каждого малька составил 2 грамма.

Мальков вырастили на Мехтебском рыбоводном заводе Терско-Каспийского филиала ФГБУ "Главрыбвод". Весь процесс находилось под контролем сотрудников Северо-Кавказского ТУ Росрыболовства.

Кутум — эндемик Каспийского моря, в природе более нигде не встречающийся. За последние десятилетия его запасы сильно сократились из‑за браконьерства, утраты нерестилищ и колебаний уровня моря. Искусственное воспроизводство остаётся главным инструментом сохранения популяции, поэтому каждый дополнительный миллион выпущенной молоди — это реальный вклад в будущее уникального вида.