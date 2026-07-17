Рынки вдоль дорог стали опасными: жесткие меры в Подмосковье ударили по кошелькам торговцев

В Подмосковье усилили борьбу с незаконной уличной торговлей. Инспекторы изымают товары и подают материалы в суд, чтобы отучить продавцов от стихийных рынков. Об этом сообщили в региональном Минсельхозпроде.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Открытый рынок: прилавки с овощами, фруктами и зеленью

С начала года за нарушение правил торговли составили 812 административных протоколов. Общая сумма штрафов составила более 1,2 миллиона рублей, — сообщил министр Виталий Мосин.

"С начала года в отношении нарушителей составлено 812 административных протоколов по статье 4.7 КоАП Московской области. Общая сумма штрафов превысила 1,2 миллиона рублей", — сообщил министр Виталий Мосин.

За одну неделю, с 6 по 12 июля, зафиксировали 29 случаев незаконной торговли. В семи ситуациях товары изъяли. Чаще всего наказывают тех, кто продает овощи, фрукты и бахчевые прямо из автомобилей вдоль дорог, или устраивает прилавки в местах, не предназначенных для торговли.

Показатель Значение Всего протоколов с начала года 812 Общая сумма штрафов более 1,2 млн рублей Протоколы за неделю (6–12 июля) 29

Для обычного покупателя такая торговля рискованна: товары из машин и с обочин часто не имеют сертификатов качества и санитарных документов. Борьба со стихийными точками заставляет предпринимателей переходить в легальное русло, что делает рынок продуктов более прозрачным и безопасным.