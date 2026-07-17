Забудьте про свежую краску: Сургутский район пересмотрел подход к ремонту соцобъектов

В Сургутском районе начали летний ремонт социальных объектов. В этом году работы развернули на 17 площадках: в школах, детских садах, спортзалах и домах культуры. Общая сумма затрат составит 132,4 млн рублей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Пустой школьный класс с перевернутыми стульями и черной доской

Библиотеки и культура

Наибольший объем работ запланирован в модельной библиотеке поселка Солнечный. Строители обновят интерьеры, инженерные сети, крыльцо и входную группу на всех трех этажах здания (площадью более 500 кв. м). На этот объект выделили 17 млн рублей.

Также 11,6 млн рублей направили на обновление Центральной районной библиотеки им. Пирожникова.

Школы и безопасность

В образовательном секторе акцент сместили с косметического обновления на безопасность. В школе №2 поселка Федоровский заменяют противопожарные двери, обновляют крыльцо и запасные выходы. Стоимость работ здесь составляет 11,5 млн рублей.

"Обновление школ — это безопасность, а не просто эстетика", — пояснил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Дополнительные средства распределили между другими учебными заведениями региона:

Объект Сумма финансирования Угутская школа (капитальный ремонт) более 15,6 млн руб. Лянторская СОШ № 5 11,7 млн руб.

Спортивная инфраструктура

Всего в этом сезоне ремонтируют четыре спортивных объекта. В центре «Атлант» в поселке Солнечный меняют освещение, ремонтируют большой зал и заменяют плитку на площади 1200 кв. м. Кроме того, здесь обновляют ограждение футбольного поля.

Смена приоритетов в ремонте

В текущей кампании администрация района изменила подход к обновлению зданий. Если раньше в приоритете была замена кровли, то теперь основные ресурсы направляют на модернизацию инженерных сетей. Это необходимо для бесперебойной работы зданий в зимний период.

"Приоритетом мы выделяем инженерные сети. Сейчас такие работы ведутся на трех объектах в Лянторе, Нижнесортымском и Федоровском", — рассказала замдиректора департамента образования администрации Сургутского района Ирина Полякова.

Все работы должны завершиться к 1 сентября. По данным администрации, уровень соответствия школ современным требованиям в районе достиг 99,7%, а детских садов — 100%.