Рынок заправок буквально трещит: Брянская область и регионы лишатся точек подачи топлива

Частные автозаправочные станции массово выставляют на продажу в Брянской области и десятках других регионов. За последний месяц на маркетплейсах и порталах коммерческой недвижимости появилось более 150 таких объявлений. Продавцы называют главную причину — ухудшение финансового состояния из-за роста закупочных цен на топливо и накопленных долгов. Многие владельцы не планируют оставаться в бизнесе после сделки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пистолет на заправке

Объекты предлагают в Брянской, Курской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Владимирской, Самарской, Новосибирской, Оренбургской областях и ряде других регионов. Цены варьируются от 1 миллиона до 150 миллионов рублей в зависимости от локации, комплектации, срока эксплуатации и наличия франшизы известного бренда.

По словам самих продавцов, вышедших на связь с "Известиями", полученные средства пойдут на погашение кредиторской задолженности. Продолжать работу на текущих условиях они не видят возможности.

Почему бизнес уходит с рынка

Ключевым триггером стал рост закупочных цен. В июле белорусский бензин, составляющий значительную долю поставок на российский рынок, подорожал почти в два раза. Для небольших сетевиков и одиночных АЗС, не имеющих собственных нефтебаз и долгосрочных контрактов по фиксированным ценам, это означало мгновенное сокращение маржи до нуля или в минус.

Розничные цены на заправках расти медленнее оптовых — из-за конкуренции с крупными вертикально интегрированными компаниями (ВИН), административного давления и ожиданий потребителей. В итоге независимые операторы оказываются в тисках: закупают дорого, продают дешево, теряют оборотные средства и накапливают долги по кредитам, аренде и поставщикам.

Что это значит для регионов

Уход мелких игроков меняет топливную карту Центральной России. В районных центрах и селах Брянской, Курской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской и Владимирской областей частные АЗС часто были единственными точками продажи топлива в доступном радиусе. Крупные сети (Лукойл, Роснефть, Газпромнефть, Татнефть) не всегда находят выгодным входить в малые населенные пункты с низкой пропускной способностью.

Если собственник продает станцию крупному игроку — для водителя меняется только вывеска. Если объект покупает инвестор под смену профиля (склад, магазин, автосервис) или просто консервирует — в поселении исчезает источник топлива. Это бьет по логистике сельхозтехники, коммунального транспорта, врачей на выездах и частных водителей.

"Независимые заправки — это капилляры топливного снабжения. Они работают там, где большим сетям неокупаемо держать штат и инфраструктуру. Их массовый уход создает риск дефицита топлива в глубинке именно в посевной и уборочную кампании, когда спрос максимален", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

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региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий

Валерий Козлов региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий