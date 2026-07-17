Просто проплыть сквозь льды мало: арктический маршрут заставил власти пересмотреть стратегию

Северный морской путь не станет полноценным транспортным коридором, если ограничиться только проходкой судов по льдам. Для превращения маршрута в рабочий бизнес-инструмент нужно строить комплексную инфраструктуру, которая гарантирует безопасность и снизит издержки перевозчиков.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Бушуев is licensed under Все права защищены Судоводитель управляет ледоколом в условиях сильного шторма Баренцева моря

Об этом Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ и полпред президента в ДФО, рассказал 17 июля на встрече с медиа.

По мнению Трутнева, развитие СМП требует одновременного решения нескольких технических задач: наращивания ледокольного флота, развертывания систем связи и навигации. Без этого мореплавание в арктических широтах остается рискованным мероприятием.

"Для развития Северного морского пути недостаточно только обеспечить возможность прохода судов по арктическому маршруту. Необходимо создать полноценную инфраструктуру, которая сделает перевозки безопасными и экономически привлекательными", — отметил Юрий Трутнев.

Развитие маршрута напрямую зависит от модернизации портов и создания устойчивых связей с внутренними регионами России и партнерами в Азии. Растущий спрос на арктические ресурсы и разворот торговли на Восток делают СМП стратегическим активом, но только при условии создания выгодной экономики перевозок.

Отдельно участники встречи обсудили приток инвестиций в арктические проекты, в том числе через механизмы национального проекта «Арктика».

Приоритет развития СМП Необходимые меры Безопасность и навигация Ледокольный флот, системы связи и навигации Логистика Модернизация портов, связи с Азией и регионами РФ Экономика Снижение издержек, привлечение инвестиций (нацпроект «Арктика»)

Для жителей Дальнего Востока развитие СМП означает не просто движение судов на север, а создание новых рабочих мест в портах и упрощение логистики товаров, которые раньше шли длинным путем через южные моря.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов