Миллионы звонков в никуда: ХМАО столкнулся с последствиями масштабной атаки телефонных мошенников

В Ханты-Мансийском автономном округе за первое полугодие 2026 года зафиксировали 16 миллионов нежелательных звонков. Это спам-атаки и попытки телефонного мошенничества. По данным МТС, количество таких вызовов снизилось почти на 20% по сравнению с прошлым годом.
Основная группа риска — женщины старше 65 лет со средним достатком. Пенсионерам-мужчинам того же возраста звонили в два раза реже. Также в список уязвимых категорий попали мужчины в возрасте 35–44 лет и работающие мужчины от 45 до 54 лет.
|Показатель
|Значение
|Общее число звонков (I пол. 2026)
|16 млн раз
|Общая длительность опасных вызовов
|3,5 млн минут
|Пик активности
|11:00 – 13:00
|Месяцы максимального спама
|Март, май
Злоумышленники представлялись сотрудниками банков, финансовых организаций, коллекторских агентств, социальных и пенсионных служб. Под разными предлогами предлагали товары, услуги или просили пройти опросы.
"Мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, но и средства защиты от злоумышленников становятся все более высокотехнологичными. Искусственный интеллект цифровых сервисов анализирует каждый подозрительный звонок и может пресечь угрозу ещё до того, как абонент поднимет трубку", — сообщила директор МТС в ХМАО Ольга Рябченко.
Снижение числа атак связывают с внедрением ИИ-инструментов, которые распознают речь и анализируют контекст разговора в режиме реального времени, отсекая подозрительные вызовы до их соединения с абонентом.
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