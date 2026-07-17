Миллионы звонков в никуда: ХМАО столкнулся с последствиями масштабной атаки телефонных мошенников

В Ханты-Мансийском автономном округе за первое полугодие 2026 года зафиксировали 16 миллионов нежелательных звонков. Это спам-атаки и попытки телефонного мошенничества. По данным МТС, количество таких вызовов снизилось почти на 20% по сравнению с прошлым годом.

Фото: freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мошенники уже купили ваш номер: как распознать атаку до того, как вы поднимете трубку.

Основная группа риска — женщины старше 65 лет со средним достатком. Пенсионерам-мужчинам того же возраста звонили в два раза реже. Также в список уязвимых категорий попали мужчины в возрасте 35–44 лет и работающие мужчины от 45 до 54 лет.

Показатель Значение Общее число звонков (I пол. 2026) 16 млн раз Общая длительность опасных вызовов 3,5 млн минут Пик активности 11:00 – 13:00 Месяцы максимального спама Март, май

Злоумышленники представлялись сотрудниками банков, финансовых организаций, коллекторских агентств, социальных и пенсионных служб. Под разными предлогами предлагали товары, услуги или просили пройти опросы.

"Мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, но и средства защиты от злоумышленников становятся все более высокотехнологичными. Искусственный интеллект цифровых сервисов анализирует каждый подозрительный звонок и может пресечь угрозу ещё до того, как абонент поднимет трубку", — сообщила директор МТС в ХМАО Ольга Рябченко.

Снижение числа атак связывают с внедрением ИИ-инструментов, которые распознают речь и анализируют контекст разговора в режиме реального времени, отсекая подозрительные вызовы до их соединения с абонентом.