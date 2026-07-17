Июль превратился в ад: Ростовская область ввела режим, который ограничил свободу действий в лесах

В Ростовской области ввели режим чрезвычайной пожароопасности. Причиной стала аномальная жара, которая, по прогнозам МЧС, сохранится до конца июля.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Лесной пожар

Губернатор региона Александр Лукашенко призвал жителей отказаться от разведения костров и сжигания мусора. В зонах высокого риска запрещено использовать любые источники открытого огня.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены крупные штрафы — сумма может достигать 800 тысяч рублей. Правоохранители уже усилили патрулирование и контроль за тем, как люди обращаются с огнем на участках и в лесах.

Меры и ограничения Детали Запреты Костры, сжигание мусора, использование огнив в опасных зонах Срок действия риска До конца июля Максимальный штраф 800 000 рублей

Для аграриев и владельцев частных хозяйств такая погода создает дополнительные риски: сухая трава вспыхивает мгновенно, что может привести к потере урожая или уничтожению построек. При обнаружении задымления или огня нужно сразу звонить в службы спасения.

"Разводить костры и жечь мусор запрещено", — напомнил губернатор Ростовской области Александр Лукашенко.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова