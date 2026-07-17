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Детские сады ужесточают контроль за местами: власти Уфы утвердили альтернативный сценарий

Россия » Поволжье » Уфа

В Уфе ввели новый регламент постановки детей на учет в детские сады. Документ определяет правила зачисления дошкольников в муниципальные учреждения города, текст постановления опубликовали на сайте городской администрации.

Дети и женщина лепят фигурки из пластилина в группе
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Дети и женщина лепят фигурки из пластилина в группе

Подать заявление могут родители или законные представители детей от рождения до 6 лет и 6 месяцев. Право на услугу имеют граждане России, иностранцы и лица без гражданства, которые живут или временно пребывают в Уфе.

Если в выбранном детском саду нет свободных мест, районное управление образования предложит альтернативный вариант в пределах того же района. Чтобы занять такое место, родителям нужно дать согласие в письменном виде или через электронные сервисы.

Весь процесс учета и распределения мест зафиксирован в электронной очереди — именно там формируется реестровая запись о ребенке.


Параметр Условие
Возраст ребенка от 0 до 6 лет и 6 месяцев
Кто может подать заявку родители или законные представители
Способ учета портал электронной очереди
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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