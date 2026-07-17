Детские сады ужесточают контроль за местами: власти Уфы утвердили альтернативный сценарий

В Уфе ввели новый регламент постановки детей на учет в детские сады. Документ определяет правила зачисления дошкольников в муниципальные учреждения города, текст постановления опубликовали на сайте городской администрации.
Подать заявление могут родители или законные представители детей от рождения до 6 лет и 6 месяцев. Право на услугу имеют граждане России, иностранцы и лица без гражданства, которые живут или временно пребывают в Уфе.
Если в выбранном детском саду нет свободных мест, районное управление образования предложит альтернативный вариант в пределах того же района. Чтобы занять такое место, родителям нужно дать согласие в письменном виде или через электронные сервисы.
Весь процесс учета и распределения мест зафиксирован в электронной очереди — именно там формируется реестровая запись о ребенке.
|Параметр
|Условие
|Возраст ребенка
|от 0 до 6 лет и 6 месяцев
|Кто может подать заявку
|родители или законные представители
|Способ учета
|портал электронной очереди
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