Терпение жителей окончательно лопнуло: проверка в Саратовской области предрешила судьбу врачей

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин потребовал от регионального министерства здравоохранения сменить подход к развитию больницы в Советском районе. Глава региона посетил учреждение 17 июля и констатировал: руководство больницы и профильное ведомство игнорируют жалобы людей.
Пациенты жалуются на длинные очереди, недоступность ряда медицинских услуг и сбои в выдаче льготных лекарств. Роман Бусаргин поручил министру здравоохранения разобрать каждую проблему и отчитаться о результатах. После этого власть соберет отзывы жителей, чтобы проверить реальные изменения. В случае провала ответственным специалистам грозят кадровые решения.
Техническое оснащение больницы оценивают выше — по программе модернизации первичного звена закупили маммограф, флюорограф и аппарат УЗИ. Губернатор указал, что диагностика должна быть доступна всем, и предложил увеличить часы приема из-за высокого спроса.
Ситуация с зданиями сложнее. Один из корпусов признан аварийным, восстановить его нельзя. Поэтому акцент сместят на расширение и ремонт остальных площадей.
|Объект/Мероприятие
|Срок и условие
|Конкурс на капремонт здания
|Объявление в августе, завершение к 2027 году
|Порядок работ
|Поэтапно, по этажам (без остановки медпомощи)
|Благоустройство двора
|Текущий год
"Если ситуация не изменится, в отношении ответственных специалистов будут сделаны закономерные выводы", — сообщил губернатор Роман Бусаргин.
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