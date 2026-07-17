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Безнаказанность нарушителей в Благовещенске ушла в прошлое: что изменило работу городских служб

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

В Благовещенске сеть видеонаблюдения "Безопасный город" стала основным инструментом поиска вандалов и нарушителей общественного порядка. С начала года система позволила зафиксировать сотни правонарушений в разных частях города.

Камеры
Фото: commons.wikimedia.org by Бенуа Приёр, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Камеры

Сейчас за порядком следят более 3600 камер. Устройства установили в парках, скверах, во дворах, на остановках и основных улицах. Около 40 камер оснащены функцией распознавания лиц и автомобильных номеров.

Показатель Значение
Общее число камер 3600+
Устройства с распознаванием лиц и номеров ~40
Раскрытые преступления (с нач. года) 11
Выявленные административные нарушения 172
Запросы правоохранителей к архиву записей ~300

"Камеры "Безопасного города" фиксируют все, что происходит в городе. Они видят каждого, кто портит остановки, тренажеры, скамейки и прочие элементы городской инфраструктуры. Поэтому, прежде чем разбить что-то или нанести граффити, советую несколько раз подумать о последствиях", — подчеркнул заместитель мэра Благовещенска по вопросам ЖКХ Виталий Рудненок.

Для Благовещенска, как и для многих приграничных городов, контроль за общественными пространствами становится способом снизить расходы на повторный ремонт городской среды. Когда риск быть пойманным растет, количество случаев порчи имущества обычно падает.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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