Терпеть больше не пришлось: жители Северного в Красноярске получили решение затянувшейся проблемы

С 18 июля в Красноярском крае меняется схема движения пригородных электричек в дивногорском направлении. Два вечерних рейса, которые раньше требовали пересадки на главном вокзале, объединяют в сквозной маршрут Красноярск-Северный — Дивногорск. Составы будут ходить ежедневно до конца лета.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Трефилов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ NN Moskovsky Railway Station 01-2019 15

Прямое сообщение ввели после жалоб пассажиров из микрорайона Северный. Теперь жителям этой части города, чтобы добраться до станций правого берега или Дивногорска, не нужно тратить время на ожидание и пересадку в центре. Раньше поезда курсировали только по будням, но новый график делает рейс доступным и в выходные дни.

Маршрут Отправление Прибытие в Красноярск Конечная станция Красноярск-Северный — Дивногорск 18:30 19:12 20:23 Дивногорск — Красноярск-Северный 16:17 17:20 18:12

Синхронно с этим вечерний состав из Дивногорска до станции Красноярск-Северный также переводится на ежедневный режим. До этого поезд ходил по этой ветке только пять дней в неделю.

Новый график будет действовать до 31 августа. В КрасЖД отмечают, что решение принято исходя из востребованности пригородного транспорта в период летней активности. Такое решение упрощает логистику внутри городской агломерации и делает передвижение между берегами Енисея быстрее.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова