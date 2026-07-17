Терпеть больше не пришлось: жители Северного в Красноярске получили решение затянувшейся проблемы

С 18 июля в Красноярском крае меняется схема движения пригородных электричек в дивногорском направлении. Два вечерних рейса, которые раньше требовали пересадки на главном вокзале, объединяют в сквозной маршрут Красноярск-Северный — Дивногорск. Составы будут ходить ежедневно до конца лета.
Прямое сообщение ввели после жалоб пассажиров из микрорайона Северный. Теперь жителям этой части города, чтобы добраться до станций правого берега или Дивногорска, не нужно тратить время на ожидание и пересадку в центре. Раньше поезда курсировали только по будням, но новый график делает рейс доступным и в выходные дни.
|Маршрут
|Отправление
|Прибытие в Красноярск
|Конечная станция
|Красноярск-Северный — Дивногорск
|18:30
|19:12
|20:23
|Дивногорск — Красноярск-Северный
|16:17
|17:20
|18:12
Синхронно с этим вечерний состав из Дивногорска до станции Красноярск-Северный также переводится на ежедневный режим. До этого поезд ходил по этой ветке только пять дней в неделю.
Новый график будет действовать до 31 августа. В КрасЖД отмечают, что решение принято исходя из востребованности пригородного транспорта в период летней активности. Такое решение упрощает логистику внутри городской агломерации и делает передвижение между берегами Енисея быстрее.
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