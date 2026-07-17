Редкий шанс увидеть живую историю: мероприятие в Тутаеве заставит вспомнить о корнях

В Тутаеве 18 июля пройдет ежегодный фестиваль, посвященный романовской породе овец. Мероприятие объединит фермеров, ремесленников и жителей города в левобережной части города.
Для местного сообщества этот праздник — не просто развлечение, а способ поддержать традиционное животноводство и промыслы региона. В программе объединили выставку животных, демонстрацию изделий из овчины и выступления артистов.
День начнется с выставок в кинотеатре "Экран": с 10:00 до 17:00 там покажут работы Ольги Осиповой-Третьяковой и цветочные композиции. В 14:30 здесь же начнется театрализованное представление.
Музыкальная часть развернется на переправе через Волгу с 13:30 до 14:30. На правом берегу выступит духовой оркестр, а на левом гостей ждет программа "Путешествие в овечье царство".
Основной блок событий развернется на площади Ленина и в Городском парке:
|Время
|Событие
|15:00
|Торжественное открытие на площади Ленина
|15:30 и 17:00
|Концерты московской фолк-группы "Талица"
|16:00
|Стрижка овец и выставка "Романовское чудо" в парке
|16:30
|Конкурс красоты "Мисс овечка — 2026" и награждение овцеводов
|16:50
|Показ изделий из овчины от Ярославской овчинно-меховой фабрики
|17:50
|Выступление ансамбля "Волушка"
|18:50
|Выступления театра "Левый берег", групп "Балагуша" и "Уникум+"
|20:00
|Концерт Романа Жукова и дискотека
Центральной темой фестиваля остается сохранение романовской породы овец. Жители города смогут увидеть процесс стрижки животных в "Овечьей цирюльне", а местные фермеры поборются за звание лучших овцеводов округа.
Практическую пользу мероприятию придает показ изделий из овчины. Торговый дом Ярославской овчинно-меховой фабрики продемонстрирует классические вещи и аксессуары, созданные местными ремесленниками. Это позволяет показать путь продукта от фермерского хозяйства до готового изделия.
Параллельно с основной программой пройдут мастер-классы, благотворительная акция "Доброе чаепитие" и фестиваль семейных традиций "Романовские каникулы", который организует региональное отделение Союза женщин России.
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