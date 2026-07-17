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Редкий шанс увидеть живую историю: мероприятие в Тутаеве заставит вспомнить о корнях

Россия » Центр » Ярославль

В Тутаеве 18 июля пройдет ежегодный фестиваль, посвященный романовской породе овец. Мероприятие объединит фермеров, ремесленников и жителей города в левобережной части города.

Тутаев, Воскресенский собор
Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Тутаев, Воскресенский собор

Для местного сообщества этот праздник — не просто развлечение, а способ поддержать традиционное животноводство и промыслы региона. В программе объединили выставку животных, демонстрацию изделий из овчины и выступления артистов.

Программа фестиваля

День начнется с выставок в кинотеатре "Экран": с 10:00 до 17:00 там покажут работы Ольги Осиповой-Третьяковой и цветочные композиции. В 14:30 здесь же начнется театрализованное представление.

Музыкальная часть развернется на переправе через Волгу с 13:30 до 14:30. На правом берегу выступит духовой оркестр, а на левом гостей ждет программа "Путешествие в овечье царство".

Основной блок событий развернется на площади Ленина и в Городском парке:

Время Событие
15:00 Торжественное открытие на площади Ленина
15:30 и 17:00 Концерты московской фолк-группы "Талица"
16:00 Стрижка овец и выставка "Романовское чудо" в парке
16:30 Конкурс красоты "Мисс овечка — 2026" и награждение овцеводов
16:50 Показ изделий из овчины от Ярославской овчинно-меховой фабрики
17:50 Выступление ансамбля "Волушка"
18:50 Выступления театра "Левый берег", групп "Балагуша" и "Уникум+"
20:00 Концерт Романа Жукова и дискотека

Промыслы и животноводство

Центральной темой фестиваля остается сохранение романовской породы овец. Жители города смогут увидеть процесс стрижки животных в "Овечьей цирюльне", а местные фермеры поборются за звание лучших овцеводов округа.

Практическую пользу мероприятию придает показ изделий из овчины. Торговый дом Ярославской овчинно-меховой фабрики продемонстрирует классические вещи и аксессуары, созданные местными ремесленниками. Это позволяет показать путь продукта от фермерского хозяйства до готового изделия.

Параллельно с основной программой пройдут мастер-классы, благотворительная акция "Доброе чаепитие" и фестиваль семейных традиций "Романовские каникулы", который организует региональное отделение Союза женщин России.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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