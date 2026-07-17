Штрафы застанут врасплох: новая камера в Корсакове зафиксировала 36 тысяч нарушений меньше чем за месяц

В Корсакове на пересечении улиц Комсомольской и Краснофлотской запустили новый комплекс фотовидеофиксации. Камера, установленная рядом со школой № 1 и сквером Вакканай, пока работает в тестовом режиме, но уже собрала внушительную статистику: за три недели электроника выявила более 36 тысяч нарушений правил дорожного движения.
Сахалинские водители чаще всего забывают пристегиваться или игнорируют включение фар. Однако дорожные службы встревожены и более серьезными проступками: за короткий срок комплекс зафиксировал свыше 2 тысяч выездов на встречную полосу, четыре случая, когда автомобилисты не пропустили пешеходов, и одно превышение скорости.
"Сейчас информация о нарушителях не передается в базу МВД, но до конца месяца настройку завершат. Призываем водителей быть внимательными — рядом школа и сквер с детским городком. Ошибка на дороге может обернуться трагедией", — подчеркнул первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри.
Установка камер в Корсакове — часть масштабного обновления дорожной инфраструктуры на островах. Локации выбирают с учетом социальной значимости объектов: школ, садов и мест массового отдыха. В этом году новые рубежи контроля появились и на других участках островных трасс.
|Трасса / Участок
|Ориентир
|Троицкое — Новотроицкое
|Детский сад "Радуга"
|Южно-Сахалинск — Корсаков
|Магазин "Генерал"
|Невельск — Томари — Шахтерск
|Пляж "Садовники"
Для Сахалина, где логистика завязана на несколько ключевых автомагистралей, связывающих порты и города, дисциплина на дорогах — вопрос выживания транспортных артерий. Работа комплексов фотовидеофиксации направлена на снижение аварийности в точках, где человеческий фактор может привести к блокировке проезда или угрозе жизни пешеходов.
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