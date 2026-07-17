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Штрафы застанут врасплох: новая камера в Корсакове зафиксировала 36 тысяч нарушений меньше чем за месяц

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

В Корсакове на пересечении улиц Комсомольской и Краснофлотской запустили новый комплекс фотовидеофиксации. Камера, установленная рядом со школой № 1 и сквером Вакканай, пока работает в тестовом режиме, но уже собрала внушительную статистику: за три недели электроника выявила более 36 тысяч нарушений правил дорожного движения.

Камера ПДД на дороге
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Камера ПДД на дороге

Сахалинские водители чаще всего забывают пристегиваться или игнорируют включение фар. Однако дорожные службы встревожены и более серьезными проступками: за короткий срок комплекс зафиксировал свыше 2 тысяч выездов на встречную полосу, четыре случая, когда автомобилисты не пропустили пешеходов, и одно превышение скорости.

"Сейчас информация о нарушителях не передается в базу МВД, но до конца месяца настройку завершат. Призываем водителей быть внимательными — рядом школа и сквер с детским городком. Ошибка на дороге может обернуться трагедией", — подчеркнул первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри.

География контроля расширяется

Установка камер в Корсакове — часть масштабного обновления дорожной инфраструктуры на островах. Локации выбирают с учетом социальной значимости объектов: школ, садов и мест массового отдыха. В этом году новые рубежи контроля появились и на других участках островных трасс.

Трасса / Участок Ориентир
Троицкое — Новотроицкое Детский сад "Радуга"
Южно-Сахалинск — Корсаков Магазин "Генерал"
Невельск — Томари — Шахтерск Пляж "Садовники"

Для Сахалина, где логистика завязана на несколько ключевых автомагистралей, связывающих порты и города, дисциплина на дорогах — вопрос выживания транспортных артерий. Работа комплексов фотовидеофиксации направлена на снижение аварийности в точках, где человеческий фактор может привести к блокировке проезда или угрозе жизни пешеходов.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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