С коляски на собственные ноги: в Башкортостане внедрили подход, который вернул бойцов в строй

В Башкортостане с начала года медицинскую помощь получили около 8,5 тысячи участников специальной военной операции. Из них 300 человек прошли полный курс реабилитации. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства республики Урал Кильсенбаев.
Основной базой для восстановления бойцов стал Республиканский госпиталь ветеранов войн. В 2025 году учреждение признали лучшим в России по организации реабилитации военнослужащих. В госпитале используют роботизированные системы и высокотехнологичное оборудование.
"Восстановление пациентов ведет мультидисциплинарная бригада врачей — от травматологов до психологов. Для каждого бойца разрабатывается индивидуальная карта лечения, а важным этапом становится обучение технологиям восстановления, чтобы пациент мог продолжать занятия после выписки. Главный результат для наших медиков — когда человек поступает в госпиталь в инвалидной коляске, а уходит на своих ногах", — подчеркнул Урал Кильсенбаев.
Госпиталь носит имя хирурга Михаила Каменева. Врач погиб в ноябре 2023 года во время эвакуации раненых бойцов.
|Показатель
|Значение (за текущий год)
|Всего получили медпомощь в Башкирии
|~ 8 500 человек
|Прошли курс реабилитации
|300 человек
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