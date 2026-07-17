С коляски на собственные ноги: в Башкортостане внедрили подход, который вернул бойцов в строй

В Башкортостане с начала года медицинскую помощь получили около 8,5 тысячи участников специальной военной операции. Из них 300 человек прошли полный курс реабилитации. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства республики Урал Кильсенбаев.

Фото: Wikimedia Commons by https://pxhere.com/es/photo/732815, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ инвалидная коляска

Основной базой для восстановления бойцов стал Республиканский госпиталь ветеранов войн. В 2025 году учреждение признали лучшим в России по организации реабилитации военнослужащих. В госпитале используют роботизированные системы и высокотехнологичное оборудование.

"Восстановление пациентов ведет мультидисциплинарная бригада врачей — от травматологов до психологов. Для каждого бойца разрабатывается индивидуальная карта лечения, а важным этапом становится обучение технологиям восстановления, чтобы пациент мог продолжать занятия после выписки. Главный результат для наших медиков — когда человек поступает в госпиталь в инвалидной коляске, а уходит на своих ногах", — подчеркнул Урал Кильсенбаев.

Госпиталь носит имя хирурга Михаила Каменева. Врач погиб в ноябре 2023 года во время эвакуации раненых бойцов.

Показатель Значение (за текущий год) Всего получили медпомощь в Башкирии ~ 8 500 человек Прошли курс реабилитации 300 человек

Ранее Министерство здравоохранения Башкирии сообщало о внедрении специальных мер поддержки для бойцов СВО и членов их семей.