Город изменится до неузнаваемости: застройка в Донецке повлекла масштабный снос старых границ

В Кировском и Петровском районах Донецка построят около миллиона квадратных метров жилья, новые школы, детские сады и поликлиники. Проекты планировки этих территорий уже утверждены, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Ранее эти районы считались прифронтовыми, что ограничивало работы по благоустройству и строительству из-за рисков безопасности. Масштабное восстановление объектов запланировано на 2026 год, а подготовительные работы в районах начались в 2025 году при поддержке Москвы.
Проекты разделены по конкретным потребностям каждой территории. В Кировском районе акцент сделан на сочетании жилого фонда и коммерческой инфраструктуры, в Петровском — на социальные и спортивные объекты.
|Объект / Район
|Кировский
|Петровский
|Жилье (кв. м)
|~ 560 000
|более 380 000
|Социальные объекты
|Школа, детские сады, поликлиника
|Школа, 2 детских сада, поликлиника, ФОК
|Инфраструктура
|Коммерция (>10 тыс. кв. м), дороги и сети (10 га)
|Детские и спортивные площадки, зоны отдыха, озеленение
Параллельно с новым строительством рабочие восстанавливают поврежденные инженерные коммуникации и линии уличного освещения. В планах — ремонт около ста жилых и социальных объектов.
"Утверждены проекты планировки двух крупных территорий в ранее прифронтовых районах города Донецка — Кировском и Петровском", — сообщил Марат Хуснуллин.
Разработкой генпланов занимается Единый институт пространственного планирования (ЕИПП). По словам директора института Дины Саттаровой, сейчас в работе еще 20 проектов планировок с общим потенциалом застройки более 5,8 млн квадратных метров, восемь из которых касаются Донецка.
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