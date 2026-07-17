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Город изменится до неузнаваемости: застройка в Донецке повлекла масштабный снос старых границ

Россия » Новороссия » Донецк

В Кировском и Петровском районах Донецка построят около миллиона квадратных метров жилья, новые школы, детские сады и поликлиники. Проекты планировки этих территорий уже утверждены, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Строительство трубопровода: рабочие и спецтехника на стройплощадке
Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены
Строительство трубопровода: рабочие и спецтехника на стройплощадке

Ранее эти районы считались прифронтовыми, что ограничивало работы по благоустройству и строительству из-за рисков безопасности. Масштабное восстановление объектов запланировано на 2026 год, а подготовительные работы в районах начались в 2025 году при поддержке Москвы.

Что построят в районах

Проекты разделены по конкретным потребностям каждой территории. В Кировском районе акцент сделан на сочетании жилого фонда и коммерческой инфраструктуры, в Петровском — на социальные и спортивные объекты.

Объект / Район Кировский Петровский
Жилье (кв. м) ~ 560 000 более 380 000
Социальные объекты Школа, детские сады, поликлиника Школа, 2 детских сада, поликлиника, ФОК
Инфраструктура Коммерция (>10 тыс. кв. м), дороги и сети (10 га) Детские и спортивные площадки, зоны отдыха, озеленение

Параллельно с новым строительством рабочие восстанавливают поврежденные инженерные коммуникации и линии уличного освещения. В планах — ремонт около ста жилых и социальных объектов.

"Утверждены проекты планировки двух крупных территорий в ранее прифронтовых районах города Донецка — Кировском и Петровском", — сообщил Марат Хуснуллин.

Разработкой генпланов занимается Единый институт пространственного планирования (ЕИПП). По словам директора института Дины Саттаровой, сейчас в работе еще 20 проектов планировок с общим потенциалом застройки более 5,8 млн квадратных метров, восемь из которых касаются Донецка.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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