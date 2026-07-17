Промышленный прорыв в Луганске: запуск серийного производства изменит рынок ж/д транспорта

Завод "Лугамаш" в Луганске с сентября начнет серийно выпускать рамы тележек для пассажирских вагонов. Эти детали служат основой ходовой части подвижного состава. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Костюченко.
До начала массового выпуска завод прошел необходимые испытания в Тверском институте вагоностроения. С Тверским вагоностроительным заводом уже подписан соответствующий контракт.
"Вся наша продукция направлена на применение в локомотивостроении. Мы освоили изготовление рам тележек для пассажирского вагона и успешно прошли испытания. С сентября начинаем серийно выпускать этот вид продукции", — пояснил Дмитрий Костюченко.
По словам руководителя, предприятие полностью обеспечено заказами. Сейчас завод выпускает более 200 видов комплектующих для машиностроительных заводов России.
Завод "Лугамаш" создали в июле 2015 года на базе мощностей "Лугансктепловоза". Предприятие входит в состав АО "Трансмашхолдинг".
|Параметр
|Данные
|Срок запуска серии
|Сентябрь
|Продукт
|Рамы тележек пассажирских вагонов
|Основной заказчик
|Тверской вагоностроительный завод
|Ассортимент
|Более 200 наименований комплектующих
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