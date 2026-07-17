Промышленный прорыв в Луганске: запуск серийного производства изменит рынок ж/д транспорта

Завод "Лугамаш" в Луганске с сентября начнет серийно выпускать рамы тележек для пассажирских вагонов. Эти детали служат основой ходовой части подвижного состава. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Костюченко.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Железнодорожные пути на фоне заката

До начала массового выпуска завод прошел необходимые испытания в Тверском институте вагоностроения. С Тверским вагоностроительным заводом уже подписан соответствующий контракт.

"Вся наша продукция направлена на применение в локомотивостроении. Мы освоили изготовление рам тележек для пассажирского вагона и успешно прошли испытания. С сентября начинаем серийно выпускать этот вид продукции", — пояснил Дмитрий Костюченко.

По словам руководителя, предприятие полностью обеспечено заказами. Сейчас завод выпускает более 200 видов комплектующих для машиностроительных заводов России.

Завод "Лугамаш" создали в июле 2015 года на базе мощностей "Лугансктепловоза". Предприятие входит в состав АО "Трансмашхолдинг".

Параметр Данные Срок запуска серии Сентябрь Продукт Рамы тележек пассажирских вагонов Основной заказчик Тверской вагоностроительный завод Ассортимент Более 200 наименований комплектующих