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Валентина Матвиенко потребовала от Минцифры план открытия отделений Почты России в новых регионах

Россия » Новороссия

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала от Минцифры и профильного комитета верхней палаты парламента разработать четкий план по открытию отделений "Почты России" в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Вопрос подняли во время обсуждения закона о поддержке нацоператора.

Почта России
Фото: commons.wikimedia.org by User:Gone Postal is licensed under CC SA 1.0
Почта России

Поводом для дискуссии стало выступление сенатора от Запорожской области Дмитрия Вороны, который указал на отсутствие федеральной почтовой сети в новых регионах. В ответ замглавы Минцифры Иван Лебедев пояснил, что прямой выход "Почты России" на эти территории осложнен международными обязательствами: компания входит во Всемирный почтовый союз, и появление отделений в исторических регионах грозит санкциями, которые ударят по экономике предприятия.

"Мы работаем в этом направлении, чтобы на воссоединенных территориях появилась полноценная связь, но должны учитывать риски для финансовой деятельности компании", — пояснил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев.

Валентину Матвиенко такая аргументация не убедила. Спикер Совфеда заявила, что механизмы для уравнивания условий жизни в новых регионах с общероссийскими существуют, и призвала ведомство ускорить процесс. Она подчеркнула, что ответ "мы работаем" без конкретных сроков сенаторов не устраивает.

Как работает связь сегодня

Сейчас почтовые услуги в регионах обеспечивают местные предприятия. В ДНР за это отвечает "Почта Донбасса". Несмотря на автономность от федеральной структуры, сотрудники региональных подразделений активно интегрируются в профессиональное сообщество. Например, Анна Ротань из "Почты Донбасса" недавно стала победителем всероссийского конкурса "Земский почтальон".

Ожидается, что конкретную "дорожную карту" по вхождению федерального оператора в новые субъекты представят на осенней сессии парламента. Речь идет о создании условий, при которых жители Донецка, Луганска, Мелитополя и Геническа получат доступ ко всему спектру услуг "Почты России" без ограничений.

Этап Статус
Обсуждение в Совете Федерации Завершено (июль)
Разработка плана с Минцифры В процессе
Рассмотрение итогов Осенняя сессия 2024
Экспертная проверка: политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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