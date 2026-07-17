Никто не верил в спасение: в селе Несь вернут облик храму эпохи Николая I

В селе Несь Заполярного района отреставрируют Благовещенскую церковь. Администрация Канинского сельсовета заключила муниципальный контракт с Фондом имущества и инвестиций на проведение работ. На восстановление храма из районного бюджета выделили более 31 миллиона рублей.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Реставрация собора

Специалисты АО «Фонд имущества и инвестиций» готовы начать работы в ближайшее время. Сейчас решаются организационные вопросы: нужно освободить помещения церкви, аккуратно перевезти и сохранить церковную утварь. Глава Канинского сельсовета Галина Варницына обратилась к местным жителям с просьбой помочь в подготовке здания к реставрации.

Детали предстоящих работ обсуждали с благочинным Нарьян-Марской епархии иереем Анатолием.

История храма

Церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы построили в 1831 году на правом берегу реки Несь. Здание возвели по типовому проекту. Этот храм стал одной из трех церквей, которые построили для самоедов по просьбе Святого Синода к царю Николаю I.

Параметр Данные Объект Благовещенская церковь (село Несь) Год постройки 1831 Сумма финансирования более 31 млн рублей