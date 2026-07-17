Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Денежный кран перекрыли на полгода: мигрантов в России лишат автоматического права на пособия
Здоровье прямо во время прогулки: Подмосковье развернет пункты, которые изменят поход в парк
Животные гибли тысячами: Забайкальский край наконец избавился от жестких ограничений
Рыночная торговля вышла боком: жесткие меры в Подмосковье ударили по сотням продавцов
Терпеть больше не пришлось: жители Северного в Красноярске получили решение затянувшейся проблемы
Терпение жителей окончательно лопнуло: проверка в Саратовской области предрешила судьбу врачей
С коляски на собственные ноги: в Башкортостане внедрили подход, который вернул бойцов в строй
Безнаказанность нарушителей в Благовещенске ушла в прошлое: что изменило работу городских служб
Ракетное топливо больше не понадобится: китайский стартап замахнулся на невозможное

Никто не верил в спасение: в селе Несь вернут облик храму эпохи Николая I

Россия » Урал » Салехард

В селе Несь Заполярного района отреставрируют Благовещенскую церковь. Администрация Канинского сельсовета заключила муниципальный контракт с Фондом имущества и инвестиций на проведение работ. На восстановление храма из районного бюджета выделили более 31 миллиона рублей.

Реставрация собора
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Реставрация собора

Специалисты АО «Фонд имущества и инвестиций» готовы начать работы в ближайшее время. Сейчас решаются организационные вопросы: нужно освободить помещения церкви, аккуратно перевезти и сохранить церковную утварь. Глава Канинского сельсовета Галина Варницына обратилась к местным жителям с просьбой помочь в подготовке здания к реставрации.

Детали предстоящих работ обсуждали с благочинным Нарьян-Марской епархии иереем Анатолием.

История храма

Церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы построили в 1831 году на правом берегу реки Несь. Здание возвели по типовому проекту. Этот храм стал одной из трех церквей, которые построили для самоедов по просьбе Святого Синода к царю Николаю I.

Параметр Данные
Объект Благовещенская церковь (село Несь)
Год постройки 1831
Сумма финансирования более 31 млн рублей
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Авто
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Ленинградская область
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Популярное
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах

Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...

Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Последние материалы
В Пермском крае начали менять врачебный стандарт: новый подход ускорит подбор терапии для больных
Промышленность больше не травит: опыт Сахалина на форуме ООН заставил коллег сменить тактику
Логистика Востока трещит по швам: решение по БАМ в Владивостоке изменит скорость доставки в Азию
Учёба больше не будет прежней: в десяти школах Рязанской области завершится масштабный ремонт
Снабжение Чукотки вышло на пик: азиатские грузы предопределили развитие северных предприятий
Ценники в магазинах попадут под тотальный контроль: скрытые наценки больше не останутся в тени
Счёт за свет пришёл в миллионы: в Псковской области обнаружили схему, которая обрушила сети
Рынок сбыта перестал быть мечтой: Алтайский край обеспечил бизнесу выход на новые рубежи
Такое бывает раз в году: ритуал сжигания проблем и народные игры соберут тысячи людей в Белоруссии
Яркая, сочная, пикантная: как превратить обычную капусту в изысканный деликатес
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.