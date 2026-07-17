В Пермском крае начали менять врачебный стандарт: новый подход ускорит подбор терапии для больных

С 1 сентября 2026 года в России объединят бактериологов, паразитологов, микологов и вирусологов в одну специальность — медицинский микробиолог. Решение закреплено приказом Минздрава РФ. В Пермском крае первую аттестацию по новому профилю уже прошли 16 врачей из Перми, Чусового, Березников, Осы и Кунгура.

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Переход на универсальный стандарт позволит врачам анализировать анализы комплексно, а не искать возбудителя в узком направлении. Это сократит время постановки диагноза и поможет точнее подобрать лечение для пациента.

"Появление новой специальности позволит медицинским микробиологам вести поиск не в узком направлении, а анализировать комплексно. Это приведет к существенному сокращению времени постановки диагноза и повышению точности выбора терапии", — пояснила главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности регионального минздрава Эльвира Волкова.

Техническая база и биобезопасность

В Прикамье микробиологическая диагностика работает централизованно. С 2022 года в регионе создали и оснастили семь лабораторий разных уровней биобезопасности. Такая структура позволила сконцентрировать оборудование и получить допуски к исследованиям возбудителей 3-4 группы патогенности.

Тип лабораторий в крае Количество Наивысший уровень биобезопасности 3 Второй уровень биобезопасности 4

Для работы специалистов используют масс-спектрометры, оборудование для выявления ДНК и РНК вирусов, а также методы микроскопии. Централизация уже сократила сроки выдачи результатов анализов на несколько дней и стандартизировала методики исследований.

Кадровый резерв

Всего в регионе работают 60 профильных врачей. В первую группу переобучения вошли как молодые специалисты, так и медики со стажем более 30 лет. По данным краевого минздрава, такой тандем обеспечивает передачу практического опыта новым кадрам в условиях модернизации службы.

"Законодательная инициатива даст возможность врачам развиваться в тех направлениях, которые ранее были недоступны", — считает Олеся Бариева, медицинский микробиолог Пермского краевого клинического госпиталя для ветеранов войн.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов