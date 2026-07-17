Деньги за детей не вернут: ошибка в Госуслугах привела к неожиданному решению суда в Амурской области

Житель Бурейского округа Амурской области отсудил право оставить себе детские пособия на сумму 359 тысяч рублей. Социальный фонд пытался взыскать деньги назад, обвинив мужчину в сокрытии доходов, но суд встал на сторону семьи. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Фото: freepik.com by ededchechine Рубли, монеты

Конфликт начался после ведомственной проверки. Выяснилось, что при подаче заявления через "Госуслуги" в графе "место работы" была пустота. На деле мужчина работал в полиции. Если бы фонд учел его зарплату, среднедушевой доход семьи превысил бы прожиточный минимум, и выплаты бы не назначили. В Соцфонде решили, что амурчанин намеренно обманул систему, чтобы получить по 179,7 тысячи рублей на двоих детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Мужчина в суде заявил о техническом сбое на портале. По его словам, он заполнял данные, но программа не сохранила их, а проверить итоговый документ полностью было невозможно из-за особенностей интерфейса "Госуслуг".

Главным аргументом защиты стало поведение жены. Она подавала документы на другое пособие через МФЦ и приложила справку о доходах мужа. Семья подчеркнула: если бы они хотели скрыть факт работы, не стали бы добровольно предоставлять эту справку в государственные органы.

Суд пришел к выводу, что Соцфонд не доказал умысел на обман. Судья отметил, что сотрудники ведомства могли проверить данные и приостановить выплаты при обнаружении противоречий, но не сделали этого. Техническую сторону вопроса — был ли сбой на сайте — прояснить не вышло: логи портала хранятся год и к моменту разбирательства уже стерлись.

Поскольку выплаты признаны средствами к существованию, их не возвращают, если не доказан прямой злой умысел. В итоге иск Соцфонда отклонили полностью.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова