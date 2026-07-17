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В Пензе внезапно перекрыли краны: авария на Пушкина оставила без воды жителей девяти улиц города

Россия

Жители девяти улиц Пензы временно остались без холодной воды. Подача ресурса прекращена из-за ремонта водовода на улице Пушкина, 168.

Рабочие ремонтируют водопроводную трубу на улице
Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены
Рабочие ремонтируют водопроводную трубу на улице

Ограничения затронули дома на улицах Ново-Гражданской, Солдатской, Угловой, Бекешской, Проломной, Дарвина, Некрасова, Жуковского и Пугачева. Кроме того, воду отключили по адресам: Пугачева, 93; Некрасова, 13, 15 и 34; Пушкина, 161 и 165.

Специалисты ресурсовснабжающей компании восстановят подачу воды по окончании работ. Жителям, которым требуется техническая вода, предложили заказать её подвоз.

В компании предупредили: после включения системы напор воды может быть слабым. Это происходит из-за постепенного заполнения распределительной сети.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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