Промышленность больше не травит: опыт Сахалина на форуме ООН заставил коллег сменить тактику

Сахалинская область представила результаты своего климатического эксперимента на форуме ООН по устойчивому развитию в Нью-Йорке. Регион стал одним из немногих участников, кто привез на площадку не жалобы на трудности, а работающие инструменты и конкретные цифры.
В дискуссии участвовали представители международных организаций, федеральные чиновники, бизнес и ученые. Вступили с приветствиями заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Чумаков и спецпредставитель президента РФ Борис Титов.
Спецпредставитель губернатора Милена Милич доложила о пятилетнем опыте региона. Главный итог: к 2025 году область вышла на углеродный баланс. Это значит, что природа региона поглощает столько же парниковых газов, сколько выбрасывает промышленность и транспорт. При этом объем вредных выбросов в атмосферу упал в два раза, а инвестиции и валовой региональный продукт выросли почти в полтора раза.
|Показатель
|Динамика
|Выбросы вредных веществ
|Сократились в 2 раза
|ВРП и инвестиции
|Рост почти в 1,5 раза
|Место в рейтинге инвестклимата
|С 37-го (2018) на 3-е (2026)
|Рейтинг качества жизни (2025)
|В топ-5 (с 7-го на 5-е место)
Заместитель представителя Российской ассоциации содействия ООН Алексей Борисов отметил, что сейчас глобальные инициативы все чаще начинаются с локальных решений. Сахалинский пример подтверждает: экологические ограничения не тормозят экономику, а могут стимулировать ее рост.
"Этот опыт стал подтверждением эффективности выбранного подхода и может быть масштабирован на другие регионы страны", — отметил помощник президента России, спецпредставитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев.
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