Учёба больше не будет прежней: в десяти школах Рязанской области завершится масштабный ремонт

В десяти школах Рязанской области сейчас проводят капитальный ремонт. Работы идут в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Теплый солнечный свет в пустом школьном классе

Строители обновляют инженерные сети, фасады зданий, ремонтируют коридоры и учебные классы. Параллельно в заведения закупают мебель и современное оборудование. После завершения внутренних работ приведут в порядок пришкольные территории.

Город / Населенный пункт Учебное заведение Рязань Школа № 19/25, Спасская гимназия Сасов Школа № 3 Михайлов Школа № 2 Кораблино Школа № 1 Сарайев Сараевская школа Сельские территории Морозово-Борковская, Чулковская, Мурминская, Захаровская школа № 1

"Во всех школах активно идут работы. Строители обновляют инженерные коммуникации, ремонтируют учебные кабинеты, коридоры и другие помещения, приводят в порядок фасады. Параллельно закупаем современное оборудование и новую мебель. После завершения ремонта благоустроим и прилегающие территории", — сообщил губернатор Павел Малков.

Обновление материальной базы школ в районных центрах и селах напрямую влияет на условия обучения детей и работу педагогов. Замена старых труб и проводки, а также новая мебель в классах позволяют привести образовательную среду к единому стандарту независимо от удаленности населенного пункта.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова