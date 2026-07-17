Учёба больше не будет прежней: в десяти школах Рязанской области завершится масштабный ремонт

В десяти школах Рязанской области сейчас проводят капитальный ремонт. Работы идут в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".
Строители обновляют инженерные сети, фасады зданий, ремонтируют коридоры и учебные классы. Параллельно в заведения закупают мебель и современное оборудование. После завершения внутренних работ приведут в порядок пришкольные территории.
|Город / Населенный пункт
|Учебное заведение
|Рязань
|Школа № 19/25, Спасская гимназия
|Сасов
|Школа № 3
|Михайлов
|Школа № 2
|Кораблино
|Школа № 1
|Сарайев
|Сараевская школа
|Сельские территории
|Морозово-Борковская, Чулковская, Мурминская, Захаровская школа № 1
"Во всех школах активно идут работы. Строители обновляют инженерные коммуникации, ремонтируют учебные кабинеты, коридоры и другие помещения, приводят в порядок фасады. Параллельно закупаем современное оборудование и новую мебель. После завершения ремонта благоустроим и прилегающие территории", — сообщил губернатор Павел Малков.
Обновление материальной базы школ в районных центрах и селах напрямую влияет на условия обучения детей и работу педагогов. Замена старых труб и проводки, а также новая мебель в классах позволяют привести образовательную среду к единому стандарту независимо от удаленности населенного пункта.
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